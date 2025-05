Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 20.2025

Gestern hattet ihr hoffentlich einen schönen Muttertag, heute schauen wir wieder in der Releasevorschau auf die neuesten Spiele der Woche. Und diesmal ist unter den ganzen Indieperlen tatsächlich auch mal wieder ein AAA-Kracher mit dabei.

Die Releasevorschau mit dem Doomslayer und vielen Indieperlen

Deedlee Doo! Carkour! (PC) – 12. Mai

Eine Art Geschicklichkeitsplatformer mit einem Fahrzeug, welches von einem Raketenantrieb betrieben wird, in welchem alle Geräusche von Personen mit dem Mund erzeugt wurden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Legacy of Sin: Ill-Boding (PC) – 12. Mai

Eine Mischung aus Citybuilder, Farming-Simulation und Tower Defense in einem Renaissance Setting, welches nach einer magischen Apokalypse spielt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Project: Mist (PC) – 12. Mai

Ein Open World Survival-Horror mit gigantischen Monstern, Crafting und Basenbau.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Art House (PC) – 13. Mai

Ein Puzzle-Platformer, in dem die Level Gemälde sind, welches sich auch durch den Grafikstil darstellt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Death end re;Quest: Code Z (PC, PS4, PS5, Switch) – 13. Mai

Ein SEHR japanisches Rollenspiel mit Chibi-Charakteren, Labyrinthen, ausgefallenen Monstern und leichten Horror-Elementen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

DuoQ (PC) – 13. Mai

Eine Art E-Dating-Simulation, wo ihr mit einer KI in einem fiktiven FPS sprecht und auch ein wenig flirtet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gatekeeper (PC) – 13. Mai

Ein Roguelite welches Elemente aus Survivorslikes, Bullet Hell und Twinstick Shooter kombiniert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Labyrinth Of The Demon King (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 13. Mai

Ein düsteres First Person Horror Adventure mit sehr körniger Grafik, in welchem ihr auf allerlei japanische Monstrositäten trefft.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Smoke Break! (PC) – 13. Mai

Ihr spielt eine lebendige Rauchwolke, die in allerlei Einrichtungen für Unruhe sorgt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Rogue Worlds (PC) – 14. Mai

Ein Roguelite-Platformer, in welchem ihr Objekte, Monster und eure Umgebung zu eurem Vorteil nutzen müsst, um voranzukommen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Void Sails (PC) – 14. Mai

An Bord eines fliegenden Schiffs erkundet ihr schwebende Inseln, kämpft gegen andere Schiffe und Monster und stellt eure Crew für ein Abenteuer hoch in den Lüften zusammen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Yasha: Legends of the Demon Blade (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 14. Mai

Ein Roguelike in einem Fantasy-Setting im Edo Zeitalter Japans mit antiken Dämonen, Bullet Hell und Rollenspiel-Elementen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Blacksmith Master (PC) – 15. Mai

Ihr führt in dieser Simulation eine Schmiede im Mittelalter.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Doom: The Dark Ages (PC, PS5, XSX) – 15. Mai

Der Doomslayer ist zurück, diesmal in einem Preque zum 2016er Doom und dessen Nachfolger Doom: Eternal, diesmal mit Mittelalter-Flair, aber immer noch mit einer Menge Dämonenblut.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Everdream Valley VR (MetaQuest) – 15. Mai

Eine Farming Sim in VR, damit ist eigentlich genug gesagt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Into the Restless Ruins (PC, PS5, XSX, Switch) – 15. Mai

Ein Roguelike mit Deckbuilder-Elementen, wo ihr euch die Dungeons, durch die ihr euch kämpft, mit Karten selbst zusammenbastelt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Preserve (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 15. Mai

Ein entspannendes Puzzlespiel, in welchem ihr mit Karten ein florierendes Ökosystem aufbaut.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tunnels (MetaQuest) – 15. Mai

Düsterer, klaustrophobischer Horror in finsteren Tunnelsystemen, in denen eklige Monster lauern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Capcom Fighting Collection 2 (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 16. Mai

Eine Zusammenstellung klassischer Capcom-Prügler, mit dabei sind Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro, Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Capcom Fighting Evolution, Street Fighter Alpha 3 UPPER, Project Justice, Power Stone, Power Stone 2 und Plasma Sword: Nightmare of Bilstein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kulebra and the Souls of Limbo (PC, XSX, Switch) – 16. Mai

Ein humoristisches Adventure über den Limbo, ein Ort an welchem Seele mit Reue immer wieder dieselben Tage durchleben.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Wie immer bei der Releasevorschau gilt das Motto: War diesmal nichts für euch dabei, dann schaut nächste Woche wieder vorbei. Ich bin mir aber auch wie immer bei dieser hohen Anzahl neuer Spiele sicher, dass ihr in dieser Liste einen interessanten Titel gefunden habt.

Titelbild: 2025 © idSoftware | 2025 © Capcom