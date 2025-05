Neverwinter – Die Erweiterung Red Harvest orientiert sich am beliebten D&D Film

Red Harvest bietet Spielern des MMORPG Neverwinter nun die Change ins von Nekromantie geprägte Land Thay, fernab der bekannten Schwertküste, zu reisen. Dort unterjochen die roten Magier ihr eigenes Volk und der Lich Szass Tam zieht im Hintergrund die Fäden. Wie das gesamte Spiel, ist auch die Erweiterung komplett kostenlos spielbar.

Neverwinter goes Honour Among Thieves

Moment, rote Magier, Neverwinter und Szass Tam? Das kennen wir doch alles aus dem D&D Film Ehre unter Dieben? Red Harvest erinnert ziemlich an den, auch von uns, sehr gut bewerteten Film (engl.: Honour Among Thieves). Damals in unserer Kritik befanden wir, dass er das Dungeons and Dragons Universum sehr gut einfängt. Kein Wunder also, dass Neverwinter sich offen davon hat inspirieren lassen und Spieler direkt nach Thay und gegen die roten Magier schickt. Dort regieren sie nämlich auf Kosten des Volkes. Das wiederum hat einen Wiederstand gebildet, welchen die Spieler im Interesse der Stadt Neverwinter (deutsch: Niewinter) unterstützen sollen.

Neben der neuen Geschichte warten auf Spieler vor allem ein neues Gebiet, was mit seiner Plataue-Optik an Szenen aus dem Film erinnert. Auch wollen mächtige Gegner besiegt werden, eine neue Prüfung absolviert werden und es kehren auch Events wie die Waukeen Münzen zurück. Wer Lust bekommen hat kann sich Neverwinter online kostenlos runterladen, sowohl für den PC als auch auf der PlayStation und der XBox. Zum Verkauf werden kosmetische Objekte und Begleiter angeboten, wobei der Shop auch durch Red Harvest ein paar Neuzugänge bekommen hat.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Pressemitteilung

Titelbild: © Arc Games