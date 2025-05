Bis zur Glotze – Die RPG-Highlights des Jahres: Was wir zuletzt gespielt haben | Folge 140

Es ist ein spannender Release-Zeitraum. Gleich zwei RPG-Riesen sind erschienen und nicht nur das ist Grund genug in Bis zur Glotze drüber zu sprechen. Clair Obscure: Expedition 33 und das Remaster von The Elder Scrolls: Oblivion mischen die Branche auf und wissen zu begeistern. Aber viel wichtiger: Was sagt die NAT-Games-Redaktion dazu? 😉

Games, Games, Games?

In Folge 140 sprechen wir über zahlreiche Games, die wir innerhalb der Redaktion so gespielt haben. Allen voran natürlich Clair Obscure: Expedition 33 und das Remaster von The Elder Scrolls: Oblivion. Letzteres kam irgendwie überraschend und auch irgendwie nicht. Immerhin gab es schon lange zuvor Gerüchte zu dem Spiel, denn Teil 6 der Elder Scrolls Reihe wird noch lange auf sich warten müssen. Und so lagerte Bethesda die Entwicklung des Remasters aus.

Zudem erschien noch Clair Obscure, welches sich auch als Erfolg entpuppte. Das JRPG aus Frankreich sieht aus wie eine AAA-Produktion, entstammt jedoch einem Studio mit etwas über 30 Leuten. Aber wie kommen diese Titel bei uns an? Darüber sprechen Maarten und Tobias in dieser Folge.

Aber nicht nur darüber! Die beiden haben nämlich auch noch das ein oder andere Game zuletzt gespielt, auch wenn solch große Rollenspiele natürlich immer auch ziemliche Zeitfresser sind. Aber keine Sorge, das trifft nicht auf unseren Podcast zu. In dem Sinne: Viel Spaß beim Reinhören!