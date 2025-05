Bis zur Glotze – Der zweite Trailer von GTA VI in der Analyse | Folge 141

Das Spiel der Generation? Das Spiel des Jahrzehnts? GTA VI ist ein Phänomen, welches wir auch in Bis zur Glotze besprechen müssen. Denn: Trailer 2 ist erschienen! Nachdem wir seit langer Zeit gar keine Infos erhalten haben, hat Rockstar nach Bekanntgabe der Verschiebung nun den zweiten Trailer hochgeladen, zusammen mit vielen Bildern auf deren Website.

Tobi und Christian haben den Trailer zu GTA VI auseinander gepflückt und sprechen in Folge 141 über eine Stunde darüber, was Rockstar Games uns an Material geliefert hat. Denn im neuesten Trailer geht es vor allem um des Doppelduo Jason und Lucia und wie sie auch im Zusammenhang anderer Figuren im Spiel interagieren. Diese beleuchtet Rockstar Games auch auf der Website genauer. Zudem ging man noch mehr auf die Welt ein. Besonders auffällig ist dabei die Vielfalt. Von der Stadt Vice City, bis hin zu Sümpfen, leeren und tropischen Stränden oder Industriegebieten. GTA VI bietet nahezu alles. Vor allem aber auch Raum für Spekulationen. Denn Rockstar wäre nicht Rockstar, wenn man nicht an jeder Ecke Details entdecken würde, die auf etwas hindeuten.