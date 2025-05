Bis zur Glotze – Hat Nintendo die Preisgrenzen gesprengt? | Folge 139

Wenn es ein Thema rund um die Nintendo Switch 2 gibt, welches für endlose Diskussionen sorgt, dann ist es der Preis! Der Konsolenpreis fällt für viele überraschend aus. Doch noch viel umstrittener sind die Preise der Spiele. Bis zu 90€ verlangt man im Falle von Mario Kart World. Darüber müssen wir sprechen!

Sprengt Nintendo die Preisgrenzen?

In dieser Folge sprechen Maarten, Tobi und Christian über die Preisentwicklungen im Gaming. Denn Nintendo hat die bisherigen Preise nochmals übertrumpft. Keine 60, kein 70, keine 80, sondern 90€ kostet Mario Kart World in der Modul-Version. Das sorgt für Wut im Netz. Ist der Preis gerechtfertigt? Wieso ist er so hoch? Und was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Werden alle Spiele nun teurer? Genau darüber spekulieren wir, auch am Beispiel von GTA 6, welches das Spiel sein wird, welches die höchsten Produktionskosten aller Zeiten haben wird. Wird es sogar noch teurer?

Auch bei uns in der Redaktion stößt das Ganze nicht auf viel Gegenliebe. Was wir dazu zu sagen haben und wie wir die Zukunft einschätzen, das erfahrt ihr in Folge 139 von Bis zur Glotze!