Xbox – Preise werden drastisch erhöht, 90€-Spiele nicht mehr unmöglich

Ab heute, dem 1. Mai 2025, erhöht Microsoft die Preise für die Xbox Series X und S drastisch. Auch wird bestimmtes Zubehör teurer. Dies trifft vor allem den US-Markt sehr hart, aber auch hier in Deutschland müsst ihr leider ein paar Preiserhöhungen in Kauf nehmen, wenn ihr plant, euch eine neue Microsoft-Konsole zu kaufen.

Xbox-Konsolen ab heute alle um 50 € teurer

Wie bereits erwähnt trifft es die US-Amerikaner am härtesten. Das dürfte wohl hauptsächlich an der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump liegen. Demnach muss man für eine Series S mit 1TB jetzt 429,99 $ hinblättern, ganze 80 $ mehr. Die Series X kostet nun 100 $ mehr und liegt somit bei 599,99 $.

Hier in Deutschland ist die Preiserhöhung etwas milder. So legt ihr für jede Version der Konsole, egal ob X oder S und egal welcher Speicher, 50 € glatt mehr auf den Tisch. Auch beim Zubehör haben wir mit den angezogenen Preisen eher Glück gehabt. Während in den USA auch Headsets teurer werden, sind es bei uns „nur“ der limitierte Controller sowie die beiden Elite Series-Varianten, die im Preis steigen. Hier eine Liste mit allen aktuellen Preisen:

Xbox Series S 512 – €349.99

Xbox Series S 1TB – €399.99

Xbox Series X Digital – €549.99

Xbox Series X – €599.99

Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition – €699.99

Wireless Controller (Core) – €64.99

Wireless Controller (Color) – €69.99

Wireless Controller – Special Edition – €79.99

Wireless Controller – Limited Edition – €89.99

Elite Wireless Controller Series 2 (Core) – €149.99

Elite Wireless Controller Series 2 (Full) – €199.99

An dieser Stelle hört es aber noch nicht auf, denn auch kommende Spiele sollen betroffen sein. Eine große Preisdiskussion gab es ja bereits bei Nintendo und den Spielepreisen für Switch 2-Titel. So sorgte die 90 €-Marke bei Mario Kart World für viel Aufsehen und eröffnete die Frage, wie die Konkurrenz eventuell nachziehen würde. Und tatsächlich sieht es wohl so aus, dass Exklusivtitel Ende diesen Jahres auf 79,99 $ erhöht werden sollen. Dies würde für uns also tatsächlich ein 90 €-Preissschild bedeuten. Vor allem Spiele wie das neue Call of Duty, der Fable-Reboot und Gears of War: E-Day sind dabei heiße Kandidaten für diesen Preis.

Quelle: Microsoft