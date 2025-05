Lost Soul Aside – Nach abenteuerlicher Entwicklung steht nun der Release fest

Lost Sould Aside hat nach langer Zeit nun endlich ein finales Release Datum. Am 29. August 2025 soll das Action-Rollenspiel für Steam und die PlayStation 5 erscheinen. Dabei hat das von Final Fantasy XV inspirierte Spiel ein langjährige Entwicklungsreise hinter sich.

Lost Soul Aside nach knapp 10 Jahren endlich vorbestellbar

Die älteren Semester dürften sich noch an den ersten Trailer aus den 2010ern erinnern, in denen Entwickler Yang Bing sein Herzensprojekt vorstellte. PlayStation selbst sah hier Potenzial und stieg ein. Nach langer Stille wurde dann bekannt, dass Lost Soul Aside auf der Playstation 5 erscheinen sollte. Nun hat PlayStation auch das finale Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben. Am 29. August 2025 wird es für die PlayStation 5 und auf Steam erscheinen und kann jetzt schon für rund 70 € vorbestellt werden.

In Lost Soul Aside übernehmt ihr die Rolle des Protagonisten Kaser, welcher optisch direkt an Noctis aus Final Fantasy XV erinnert. Eigentlich plante dieser sich mit seiner Schwester und Rebellen gegen die Regierung aufzulehnen, doch dann machten ihnen Invasoren aus einer anderen Dimension einen Strich durch die Rechnung. Mit magischen Kräften ausgestatten macht ihr euch als Kaser nun auf den Weg, um die gestohlene Seele eurer Schwester wieder zu erlangen und nebenbei auch noch die gesamte Menschheit zu retten.

Das Spiel soll neben seiner Story vor allem durch seine rasante Action bestechen. Im Trailer, den ihr auch unten findet, sehen wir spektakuläre Effekte und einen flinken Kaser, der blitzschnell zuschlägt und ausweicht. Dabei setzt er nicht nur Waffen sondern scheinbar auch eine Form von Magie ein. Vor allem gut ausgeführte Kombos sollen für Erfolg sorgen. Wir sind jedenfalls gespannt wie sich das alles im August spielen wird und wie sehr Lost Soul Aside uns dann an Noctis und seine Geschichte erinnern wird.

Quelle: PlayStation via Pressemitteilung

Titelbild: © Ultizero Games