Hollow Knight: Silksong – Das meisterwartete Metroidvania ist ab September spielbar, aber es gibt einen Haken

Ja, ihr habt richtig gelesen, der Titel ist kein Clickbait (na gut, vielleicht ein bisschen), Hollow Knight: Silksong wird ab September tatsächlich spielbar sein. Aber die Umstände würden euch zwingen, nach Australien zu reisen, der Heimat des Entwicklerstudios Team Cherry. Denn dort in der südlichen Stadt Adelaide, wird das Spiel in einem Museum gezeigt werden.

Hollow Knight: Silksong ab September im ACMI spielbar

Das ACMI, kurz für Australian Centre for the Moving Image, ist ein Museum rund um Bildschirmkultur. Alles rund um Filme, Serien, digitale Kunst und eben auch Videospiele gibt es hier zu sehen. Und eine neue Ausstellung namens „Game Worlds“ wird einige Meilensteine der Videospielgeschichte in neuem Licht darstellen. So werden Titel wie World of Warcraft, Die Sims und Neopets ausgestellt, jeweils in eigens kreeirten speziellen Versionen. Man soll diese Spiele komplett auseinandernehmen können und auch eine Menge Artwork zu ihnen bestaunen.

Und dann wäre da ja noch Silksong, das wohl am heißtesten erwartete Metroidvania aller Zeiten. 2019 wurde es angekündigt und seitdem gab es immer wieder neue Veröffentlichungszeiträume, in denen es erscheinen sollte. Es gab mehrere Demos, zum Beispiel auf der gamescom 2019, doch seit langer Zeit Funkstille seitens Team Cherry. Dann, nach ein paar kryptischen Ereignissen rung um ein Jpeg von einem Stück Kuchen, gab es ein neues Lebenszeichen auf der Nintendo Direct zur Switch 2, wo ein Releasezeitraum von 2025 angegeben wurde.

Bereits im Trailer zu „Game Worlds“ vom 2. April war der Name „Silksong“ zu sehen und nun wurde auf Nachfrage von IGN bestätigt, dass das Spiel auf der ACMI-Ausstellung ab dem 18. September spielbar sein wird. In welcher Version und was das für eine allgemeine Veröffentlichung bedeuten könnte, das wurde nicht genannt. Wir markieren uns aber zunächst einmal den 18. September dick in unserem Kalender.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: IGN / ACMI