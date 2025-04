Releasevorschau: Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 18.2025

Der April verabschiedet sich mit einer Menge Spiele, wie ihr in dieser Ausgabe der Releasevorschau sehen werdet. Aber damit haben wir bereits ein Drittel des Jahres abgehakt, wie die Zeit doch rast. Wir tanzen auch mit ein paar Spielen in den Mai.

Tanz in den Mai mit der Releasevorschau

Age of Reforging: The Freelands (PC) – 28. April

Ein großes Sandbox-Rollenspiel in Fantasy-Setting, welches ihr ganz in eurem eigenem Pacing erkunden könnt.

Badlands Crew (PC) – 28. April

In einem selbst gestalteten Fahrzeug brettert ihr durch die Wüste und erobert gegnerische Basen.

Castle Craft (PC) – 28. April

Ein optisch stark an Minecraft erinnerndes Spiel in dem ihr euer Schloss vor Monsterhorden verteidigen müsst.

Kaamos (PC) – 28.April

Ein Roguelike, in welchem ihr 1 vs 1-Kämpfe bestreitet, Angriffe etc. aber durch das lösen von Puzzle League-Spielen ausführt.

Warfare Legacy Collection (PC) – 28. April

Klassische Militär Echtzeit-Strategie mit zwei Spielen, Warfare 1917 und Warfare 1944.

Crypterion (PC) – 29. April

Eine Open World Visual Novel mit Sci-Fi-Setting.

Deadzone: Rogue (PC) – 29. April

Ein rasanter Mix aus FPS und Roguelike, wo ihr im Weltraum auf Roboter schießt.

SubwaySim 2 (PC, PS5, XSX) – 29. April

Als U-Bahn-Fahrer erkundet ihr drei Linien in Berlin und Hamburg.

Conquest Dark (PC) – 30. April

Ein neues ARPG für alle, die bereits mit Diablo 4 und Path of Exile 2 fertig sind.

KIBORG (PC, PS4, PS5, XBox One, XSX) – 30. April

Ein actionlastiges Beat’em’Up mit Roguelite-Elementen und einem kybernetisch verbesserten Protagonisten.

Memoriapolis (PC) – 30. April

Ein strategischer City-Builder, mit dem ihr 2500 Jahre der Weltgeschichte erleben könnt.

Moroi (PC) – 30. April

Ein blutiges Topdown-Hack’n’Slash mit Horror-Flair.

MotoGP 25 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 30. April

Neue Bereifung für Rennspielfans.

Skin Deep (PC) – 30. April

Ein FPS mit großem Fokus auf Schleich-Gameplay.

StarVaders (PC) – 30. April

Ein Mix aus Deckbuilding und Echtzeit-Strategie.

Despelote (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 1. Mai

Versetzt euch zurück in die Zeit, in der ihr als Kind überall mit eurem Fußball gespielt habt.

Freeride (PC, Switch) – 1. Mai

Ein buntes Adventure-RPG, in welchem eure Entscheidungen Auswirkungen haben und etwas über eure Persönlichkeit verraten sollen.

Shotgun Cop Man (PC, Switch) – 1. Mai

Ein 2D-Shooter-Platformer, welcher ein wenig an Super Meat Boy erinnert.

Sub-Verge (PC) – 1. Mai

Ein Puzzlespiel über eine Tauchkuppel, eine Gruppe Taucher und etwas Gefährlichem auf dem Grund des Meeres.

Maze Mice (PC) – 2. Mai

Ein Bullet Heaven Roguelike, in welchem die Zeit sich nur bewegt, wenn eure Maus im Labyrinth sich auch bewegt.

Vellum (PC) – 2. Mai

Ein Action Roguelike vor bis zu vier Spieler*innen, in welchem ihr als schwebender Magier Zauber auf eure gegner schießt.

So, damit haben wir die Releasevorschau für das erste Jahresdrittel abgehakt. Dann wollen wir doch nächste Woche mal schauen, was der Mai so zu bieten hat.

Titelbild: 2025 © Milestone S.r.l | 2025 © Devolver Digital