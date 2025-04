Bis zur Glotze – Die Nintendo Switch 2: Zwischen Hype und Enttäuschung | Folge 138

Da wurde sie angekündigt: Die Nintendo Switch 2! Alle Welt hat schon darüber gesprochen, nur wir noch nicht. Bis jetzt! In Folge 138 von Bis zur Glotze sprechen wir über die neue Konsole von Nintendo und was uns bis jetzt gezeigt wurde. Auch über die Spiele sprechen wir. Aber sind wir tatsächlich überzeugt?

Reicht Mario Kart World?

In dieser Folge sprechen Maarten, Tobi und Christian über die Switch 2 und in einem Punkt sind sich alle einig: Die Switch 2 ist relativ unspektakulär. Den großen Wow-Faktor gibt es nicht, stattdessen geht man den konsequenten Weg der Fortsetzung. Mehr Leistung, mehr Display, mehr Komfort, aber per se nichts Neues. Reicht das zum Hit? Immerhin wäre ja da Mario Kart World, womit man die Welt gerade begeistert. Aber reicht das? Und was erscheint noch? Über all das diskutieren wir – mit durchaus auch unterschiedlicheren Meinungen, als man anfangs meinen würde. In dem Sinne wünschen wir euch viel Spaß!Wichtiger Disclaimer: Wir werden ab sofort wieder regelmäßiger podcasten. Statt selten mal 2 Stunden lang zu podcast, wird es nun mehr Folgen, regelmäßiger und in einem kompakteren Format geben.