Star Wars Zero Company: EA kündigt taktisches Singleplayer-Highlight für 2026 an

Im Rahmen der Star Wars Celebration in Japan sorgte Electronic Arts gemeinsam mit Lucasfilm Games für großes Aufsehen: Star Wars Zero Company, ein rundenbasiertes Taktikspiel im beliebten Star Wars-Universum, wurde offiziell für 2026 angekündigt. Entwickelt wird das ambitionierte Projekt von Bit Reactor in Zusammenarbeit mit Respawn Entertainment und Lucasfilm Games. Fans dürfen sich auf ein tiefgründiges Singleplayer-Erlebnis freuen, das nicht nur taktisches Können verlangt, sondern auch eine neue, düstere Geschichte inmitten der Klonkriege erzählt.

Eine neue Ära der Star Wars-Spiele beginnt

Im Mittelpunkt der Handlung steht Hawks, ein ehemaliger Offizier der Republik, der als Anführer einer ungewöhnlichen Eliteeinheit – der „Kompanie Null“ – agiert. Die Gruppe besteht aus charismatischen Außenseitern unterschiedlichster Herkunft, die trotz ihrer Unterschiede gemeinsam gegen eine bedrohliche Macht kämpfen müssen. Die Story von Star Wars Zero Company soll nicht nur authentisch, sondern auch emotional und intensiv sein – ganz im Sinne klassischer Star Wars-Erzählkunst.

Taktische Tiefe trifft galaktische Atmosphäre

Das Spielprinzip setzt auf rundenbasierte, strategische Gefechte mit hoher taktischer Tiefe. Spieler:innen bauen ihren eigenen Trupp aus individuell anpassbaren Charakteren auf. Darunter bekannte Star Wars-Spezies, verschiedene Klassen wie Klonsoldaten oder Jedi sowie ikonische Droiden wie Astromechs. Die Beziehungen zwischen den Truppmitgliedern entwickeln sich mit der Zeit weiter und schalten Synergien frei, die im Kampf entscheidende Vorteile bringen können.

Zusätzlich zur Action auf dem Schlachtfeld wird es eine Operationsbasis geben, von der aus Spielende ein Netzwerk an Informanten verwalten und taktische Missionen in der gesamten Galaxis planen. Die Verbindung von Basenmanagement, Aufklärung und Truppaufbau soll für strategische Tiefe sorgen, während gleichzeitig eine packende Star Wars-Story erzählt wird.

Entwickler mit Erfahrung und Vision

Laut Greg Foertsch, CEO und Creative Director bei Bit Reactor, liegt der Fokus auf einem immersiven Gameplay-Erlebnis: „Wir verbinden die Star Wars-Galaxis mit spannendem Taktik-Gameplay und bedeutsamen Entscheidungen.“ Auch Douglas Reilly von Lucasfilm Games betont die Leidenschaft des Teams für das Taktikgenre und die hohe Erwartung, ein Spiel zu schaffen, das der Lizenz gerecht wird.

Release & Plattformen von Star Wars Zero Company

Star Wars Zero Company erscheint 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der erste Trailer ist bereits online und zeigt eindrucksvoll, was Spieler:innen erwartet. Eine kinoreife Inszenierung, taktisches Gameplay inkl. der Star Wars-Erfahrung. Mit Star Wars Zero Company betreten EA und Lucasfilm Games neue Pfade im Genre der Taktikspiele.

Quelle: Electronic Arts via Pressemeldung

Titelbild: 2025 © Electronic Arts