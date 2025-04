Nintendo Switch 2 – Konsole soll auch Xbox-Games bekommen

Phil Spencer, Chef von Xbox, sprach in einem Interview über die Pläne von Xbox in Bezug auf die Nintendo Switch 2. Darin ging es zum einen um das Verhältnis zu Nintendo, aber auch um die generelle und zukünftige Zusammenarbeit. Die klang aus Sicht zukünftiger Switch 2 User auch ziemlich positiv.

Xbox unterstützt die Nintendo Switch 2

Phil Spencer ist zwar Chef von Xbox, aber auch großer Nintendo-Fan. Daraus macht er auch keinen Hehl. Schon öfters sprach er positiv über Nintendo und auch die Nintendo Switch. Insbesondere in den vergangenen Jahren pflegten Nintendo und Xbox auch bereits ein sehr positives Verhältnis. Mit der Zeit erschienen immer mehr Xbox Titel auch für die Switch und auch rund um den Activision-Prozess gelang der Deal, dass Call of Duty zukünftig für Nintendo Systeme erscheinen werde.

Microsoft verfolgt weiter die Devise: Überall sollen Xbox Games gespielt werden können und Spencer sieht in der Switch 2 natürlich auch ein weiteres System, auf dem man auch Xbox Spiele spielen können soll. „Nintendo ist ein großartiger Partner. Wir glauben, dass es für uns eine einzigartige Möglichkeit ist, Spieler zu erreichen, die weder PC- noch Xbox-Spieler sind“, erläuterte Spencer. Daher überrascht es nicht, dass man auch in Zukunft die Switch 2 unterstützen möchte. Man wolle die Relevanz der Marke Xbox steigern und man sieht in der Switch 2 ebenfalls die Möglichkeit dazu die Marke zu stärken.

Bereits in den vergangenen Jahren und Monaten weitete Microsoft die Zusammenarbeit aus, um die Spiele auf möglichst vielen Plattformen zu platzieren.

