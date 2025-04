Mario Kart World – Neue Infos zu Nintendos Rennspiel-Epos

Mario Kart World ist derzeit ein sehr heiß diskutiertes Thema in der Gaming-Szene. Grund dafür ist unter anderem auch der Preis von Nintendos neuem Fun Racer, welcher für die physische Version bei 90 € liegt und für einen Präzedenzfall in der Spielebranche sorgen könnte. Am Ende steht die Frage: Ist der Inhalt von einem knuffigen Nintendo-Rennspiel so viel Geld wert? Eine neue Nintendo Direct spezifisch zu diesem Spiel hat nun neue Informationen hervorgebracht. Die daraus zu ziehenden Schlüsse muss jeder für sich selbst festmachen.

Eine offene Welt mit vielen Geheimnissen in Mario Kart World

Natürlich geht des Präsentationsvideos auch alle Aspekte des Spiels durch, die wir bereits aus der Enthüllung kennen. Eine offene Spielwelt, unzählige Strecken, sowohl neue als auch alte und natürlich viele Fahrer*innen. Bis zu 24 Personen können diesmal an einem Rennen teilnehmen. Diese sind im altbekannten Grand Prix-Modus und der K.O.-Tour aufgeteilt. Im Grand Prix fährt man bekanntermaßen vier Rennen und sammelt für seine Platzierungen Punkte. In der K.O.-Tour muss man Checkpoints durchfahren und dabei eine bestimmte Platzierung innehalten.

Neben altbekannten Figuren gibt es auch neue Charaktere aus dem Pilzkönigreich, die nun in die verschiedenen Gefährte hüpfen, wie etwa der Gumba, Spike oder auch Kuh, die wohl ikonischste Figur aus dem Mario-Universum. Weiterhin geht die Präsentation über noch mehr bekannte Details wie etwa die Feautures des Gamechats und der Nintendo Kamera, weiteren Modi wie dem Zeitrennen, Versus-Modi und Münzschlachten.

Nun aber zu einigen Neuerungen. Neben einigen alten Items haben etliche neue ihren Weg ins Spiel gefunden: Der Münz-Panzer lässt Münzen hinter sich erscheinen, die Feder lässt euch springen und die Eisblume lässt euch Gegner einfrieren. Und sogar Kamek, die Gehilfin von Bowser, kann als Item per Kristallkugel herbeigerufen werden und sorgt mit Verwandlungen für Chaos. Und apropos Verwandlungen: Ihr könnt an Raststätten verschiedene Nahrungsmittel einsammeln, die euren Fahrer*innen neue Kostüme verleihen. Diese können nach erstmaliger Entdeckung auch im Charaktermenü ausgewählt werden.

Nun aber zum eigentlichen Kern von Mario Kart World, nämlich der Fakt dass dies hier ein Open World-Rennspiel ist. Tatsächlich kann man überall in der Welt abseits der Strecken hinfahren und die Umgebung erkunden. Es war nur die Frage offen, was es so im Freien Fahren zu entdecken gibt. Natürlich wird es einige Geheimnisse und Sammelobjekte geben. P-Schalter lösen Missionen aus und überall sind geheime Münzen und Stempel versteckt. Das Erkunden lohnt sich also für sammelwütige Spieler*innen. Natürlich könnt ihr auch Fotos machen und online mit euren Freund*innen durch die Gegend fahren.

Mario Kart World erscheint zeitgleich mit der Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025 für 80 € digital und 90 € physisch und ist auch im Bundle mit der Konsole für 510 € erhältlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Nintendo

Titelbild: 2025 © Nintendo