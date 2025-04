The Legend of Zelda – Endlich Waffen in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom reparieren…aber nur per App

Natürlich gibt es seit der Ankündigung der Switch 2 sehr viel Wirbel, auch um die aufgewerteten Versionen der The Legend of Zelda-Spiele. Sowohl Breath of the Wild als auch Tears of the Kingdom können für einen Aufpreis von 10 € (oder für Nintendo Switch Online-Mitglieder kostenlos) aufgewertet werden. Dabei werden vor allem grafische Verbesserungen auffallend sein, neue Inhalte wird es aber wohl eher nicht geben. Stattdessen gibt es dank der neuen Zelda Notes-App ein paar nützliche Funktionen. Mit dabei ist auch ein Feature, welches eine sehr kontroverse Mechanik der Open World-Zeldas betrifft.

Waffen in den Open World-Ablegern von The Legend of Zelda endlich reparieren

Eine der wohl am meist diskutierten Eigenschaften der neueren Zelda-Spiele sind die zerstörbaren Waffen. Da gibt es diejenigen, welche sich ärgern, dass sie ihre Lieblingswaffen nicht für immer behalten können, sondern diese oft in den ungünstigsten Momenten zerbersten. Die Gegenseite argumentiert, dass man dadurch angeregt wird, immer wieder neue Waffen, oder im Fall von Tears of the Kingdom neue Fusionen, auszuprobieren. Auch Nintendo argumentierte so. Dennoch sind die kaputtbaren Waffen eine der kontroversten Neuerungen in den Open World-Zeldas.

Nun soll damit aber wohl Schluss sein, denn die Switch 2-Versionen der Spiele sind mit der Zelda Notes-App kompatibel, welche sich innerhalb der kostenlosen (na immerhin das) Nintendo-App befindet. Hier kann man sich einmal pro Tag per Roulette einen Bonus erspielen, den man auch speichern kann und dann einsetzt, wenn man ihn benötigt. Youtuber Zeltik hat dabei in einem Video mögliche Belohnungen analysiert. Mit dabei sind Mahlzeiten mit nützlichen Effekten, eine Aufladung der Batterien und eben die Möglichkeit, beschädigte Ausrüstung zu reparieren.

Wie nützlich dieses Feature letztendlich ist und ob man während der Zockerei auch immer zwischendurch zum Handy greifen möchte, das bleibt wohl jedem selbst überlassen. Vor allem ist fraglich, ob solche Funktionen ein wichtiger Grund für ein Switch 2 Upgrade sind.

