Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 16.2025

Wir machen die Releasevorschau jetzt schon ziemlich lange. So muss ich zugeben, dass es mir manchmal schwer fällt, mir eine gute Einleitung zu überlegen. Immerhin kennt ihr das Konzept mittlerweile doch auch in- und auswendig. Wir stellen euch viele interessante Neuerscheinungen für jeden erdenklichen Spielegeschmack vor und ihr könnt euch aufgrund der vielen Spiele nicht entscheiden, was ihr zocken sollt. Also, lasst uns ohne weitere Umschweife in die Osterwoche starten.

Ostern in der Releasevorschau

Forever Skies (PC, PS5) – 14. April

Ihr erkundet alleine oder mit bis zu drei Freund*innen eine von einem ökologischen Desaster zerstörte Erde.

Repose (PC) – 14. April

Ein Puzzle-Adventure in schwarz-weiß mit leichtem Gruselfaktor.

Stygian: Outer Gods (PC, PS5, XSX) – 14. April

Ein Survival Horror-RPG in einem lovecraftischen Setting der 1920er Jahre.

Supercar Collection Simulator (PC) – 14. April

Es gab schon einige Simulatoren, in denen ihr ein spezifisches Geschäft aufziehen musstet und in diesem hier geht es um Spielzeugautos.

The Fool’s Apprentice (PC) – 14. April

Ihr seid Lehrer an einer Zaubererschule und müsst euren dummen Schüler*innen komplexe Zauber beibringen, ohne dass diese dabei draufgehen.

Chains of Freedom (PC, PS4, PS5, XSX) – 15. April

Ein knallhartes rundenbasiertes Taktikspiel in einem postapokalyptischen Osteuropa.

Dive The Depths (PC) – 15. April

Ein Pixel-Roguelite, welches euch merkwürdige Kreaturen, antike Ruinen und weitere Entdeckungen in den tiefen des Ozeans finden lässt.

Hot Rod Mayhem (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 15. April

Ein knuffiger Fun-Racer mit kleinen Chibi-Figürchen.

Lost For Swords (PC) – 15. April

Ein Roguelike Deckbuilder, bei dem die Karten in eurem Deck auch die Räume darstellen, durch die ihr euch im Turm bewegen könnt.

Lushfoil Photography Sim (PC, PS5, XSX) – 15. April

Einfach nur entspannen und wunderschöne Landschaften fotografieren.

Do Not Press The Button (Or You’ll Delete The Multiverse) (PC) – 16. April

Ein humoristisches, narratives Adventure ganz im Stile von The Stanley Parable, wo ihr euch mal wieder mit dem Erzähler anlegt.

Haunted House Renovator (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 16. April

Es gibt ja schon ein paar Simulationsspiele, in denen ihr Bruchbuden reparieren müsst, hier werdet ihr aber in einer verfluchten, verfallenen Villa bei euren Renovierungsarbeiten auch noch von Geistern heimgesucht.

Bionic Bay (PC, PS5) – 17. April

Ein Puzzle-Platformer, in welchem ein Teleportationsgerät eine wichtige Rolle spielt.

Chasmal Fear (PC) – 17. April

Ein Horror-Shooter auf einer von Monster überlaufenen Raumstation, die ihr immerhin zu zweit erkunden könnt.

Gorn 2 (PC, PS5, MetaQuest) – 17. April

In einer Gladiatoren-Arena kämpft ihr mit viel Physik, Humor und einer Menge Blut.

Ein Mix aus Metroidvania und Soulslike in einem Dark Fantasy-Setting.

Pax Augusta (PC) – 17. April

Echtzeit-Aufbaustrategie im Römischen Reich.

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (PC, PS5, Switch) – 17. April

Ein 2D-Beat’em’Up mit kleinen Chibi-Animemädchen.

Tempopo (PC, Xbox One, XSX, Switch) – 17. April

In diesem Puzzler müsst ihr mit kleinen Knollenwesen singende Pflanzen retten.

White Knuckle (PC) – 17. April

Ein gewaltiger Komplex will erklommen werden, dabei muss überlegt, aber dennoch schnell vorgegangen werden.

Wizdom Academy (PC) – 17. April

Schaut mal, noch ein Simulations-Aufbauspiel, in dem ihr eine Zaubererschule aufbaut und verwaltet.

Lunar Remastered Collection (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 18. April

Diese Collection enthält die beiden JRPGs LUNAR: Silver Star Story Complete und LUNAR 2: Eternal Blue Complete.

Old Timer Transport (PC) – 20. April

Ein chaotischer Fun-Racer mit Rentnern auf getuneten Scootern.

So, Releasevorschau geschafft. Nun wünsche ich euch nicht nur viel Spaß mit den vorgestellten Spielen, sondern auch frohe Ostern und wir sehen uns dann wahrscheinlich wie immer nächste Woche an Ort und Stelle wieder, nicht wahr?

Titelbild: 2025 © Knights Peak | 2025 © Far From Home