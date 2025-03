Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 12.2025

Es warten mal wieder neue Spiele in der Releasevorschau, unter anderem ein heiß ersehnter AAA-Titel, der aber auch nicht von Kontroversen verschont geblieben ist. Dazu kommen noch einige Indiespiele, ein Spiel zu einer legendären Animeserie, eine Rennspielfortsetzung und ein JRPG-Remaster.

Bunte Mischung in der Releasevorschau

Party Club (PC) – 17. März

Ein wildes Partyspiel für bis zu vier Spieler*innen, in denen ihr ein Restaurant führt, welches von allerlei Chaos geplagt wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Veins Like Tapeworms (PC) – 17. März

Eine Horror-Visual Novel über einen Parasiten, in welchem moralische Entscheidungen eine Rolle spielen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

33 Immortals (PC, XSX) – 18. März

Ein Roguelite-Adventure, in welchem ihr in einer Gruppe von 33 Kämpfern gegen Monster antretet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Reignbreaker (PC) – 18. März

Ein Sci-Fi-Action Roguelike mit vielen bunten Neonfarben.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Assassin’s Creed Shadows (PC, PS5, XSX) – 20. März

Das nächste große Assassinen-Abenteuer, diesmal im feudalen Japan.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

BrokenLore: DON’T WATCH (PC) – 20. März

Ein Horrortitel in einem japanischen Appartment.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Cataclismo (PC) – 20. März

Ein einem Mix aus Echtzeit-Strategie und Tower Defense baut ihr eure Burgen auf und müsst sie vor heranstürmenden Horror-Monstern verteidigen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Rendering Ranger: R² [Rewind] (PC, PS4, PS5, Switch) – 20. März

Ein Shoot’em’Up-Klassiker für das Nintendo Famicon aus dem Jahre 1995, welches nie den Westen erreicht hat, jetzt aber als digitaler Release auch zu uns kommt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wreckfest 2 (PC, PS5, XSX) – 20. März

Ja, ihr fahrt mit Autos Rennen, aber hauptsächlich geht es hier natürlich darum, die Fahrzeuge zu schrotten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (Switch) – 20. März

Eine neue Version des gewaltigen JRPGs kommt auf die Switch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 21. März

In diesem JRPG mit extrem langem Spieletitel geht es hauptsächlich um Alchemie.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

BLEACH Rebirth of Souls (PC, PS4, PS5, XSX) – 21. März

Der Anime und Manga Bleach zählte seinerzeit neben Naruto und One Piece zu den Big 3 und bekommt nun ein neues Spiel, in welchem ihr die Geschichte noch einmal neu erleben könnt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Color-A-Cube (PC) – 21. März

Ein Puzzler, in dem es um das Einfärben von Blöcken geht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Electrician Simulator VR (PC, PS5, MetaQuest) – 21. März

Ihr erfüllt in diesem VR-Spiel alle Aufgaben eines Elektrikers.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Splintered (PC) – 21. März

Ein sehr klassisches 8-bit JRPG.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

VAGRIENT (PC) – 21. März

Ein Topdown-Action Adventure mit einem Alien in der Hauptrolle.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Und zack, wieder eine Releasevorschau überstanden. Es kommen aber auch wirklich jede Woche viele neue gute Spiele raus, man könnte schon fast von einem Überangebot reden. Und das wird auch nächste Woche nicht aufhören, denn da sind wir natürlich wieder am Start, um euch die Neuerscheinungen zu präsentieren. Also macht mal lieber einen guten Zeitplan, wenn ihr all die tollen neuen Spiele zocken wollt.

Titelbild: 2025 © THQ Nordic | 2025 © Ubisoft