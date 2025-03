Gewinnspiel – Wir verlosen drei Mal ‚Moorhuhn Kart 4‘ für die PlayStation 5 (Markt+Technik Verlag)

Steig ein, schnapp dir dein Kart und erlebe das rasanteste Moorhuhn-Rennen aller Zeiten! Dieses brandneue Spiel bringt keine einfache Neuauflage, sondern ein völlig frisches Rennerlebnis mit verbesserter Fahrphysik, überarbeiteter Comicgrafik und actiongeladenen Strecken voller Überraschungen. Fahr über wilde Pisten, meistere spektakuläre Loopings und entdecke geheime Abkürzungen, die dir den entscheidenden Vorteil im Rennen bringen.

Doch Geschwindigkeit allein reicht nicht! Nutze 11 überarbeitete Items, um deine Gegner auszubremsen – darunter Klassiker wie das gefürchtete 16-Tonnen-Gewicht. Konfiguriere dein Kart individuell und entwickle clevere Strategien, um den Sieg zu erringen. Stelle dich den verrückten Moorhühnern und anderen beliebten Charakteren – und zum ersten Mal mit dabei: Midnight, die charmante Fledermaus, die für zusätzlichen Spaß sorgt.

Ob im Einzelspieler-Modus gegen KI-Gegner, mit Freunden im lokalen Mehrspielermodus für bis zu 4 Spieler oder im plattformübergreifenden Online-Multiplayer mit bis zu 8 Teilnehmern – Spannung und Rennspaß sind garantiert! Verbinde dich mit Freunden oder fordere neue Rivalen aus der Community heraus und beweise, dass du der schnellste Fahrer im Moorhuhn-Universum bist.

Mach dich bereit für ein völlig neues Kart-Rennerlebnis, in dem Tempo, Taktik und Spaß an erster Stelle stehen. Bist du bereit, die ultimative Moorhuhn-Trophäe zu gewinnen?

© 2025 Markt+Technik Verlag / Releasetermin ist der 13. März 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5

Was gibt es zu gewinnen?

Das Moorhung is back!! Wir verlosen zusammen mit Markt+Technik Verlag zum Heimkinostart von Moorhuhn Kart 4 drei Exemplare des vierten Teils für euch. Gewinner:in 01-03: 1x Moorhuhn Kart 4 für die PlayStation 5 als Download-Key

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Wer hat das beste Moorhuhn? Welches Spiel mit oder vom Moorhuhn fandest du bislang am unterhaltsamsten und warum?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 23. März 2025. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich nach gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Markt+Technik Verlag für die Bereitstellung der Preise.