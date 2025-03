Gewinnspiel – Wir verlosen vier Mal ‚Gladiator II‘ (Paramount Pictures)

GLADIATOR II vom legendären Regisseur Ridley Scott ist die Fortsetzung der epischen Saga um Macht, Intrigen und Rache im antiken Rom. Vor Jahren musste Lucius (Paul Mescal) den Tod des geliebten Helden Maximus durch die Hand seines Onkels miterleben. Jetzt ist er gezwungen, selbst das Kolosseum zu betreten, nachdem seine Heimat von den tyrannischen Kaisern erobert wurde, die Rom nun mit eiserner Faust regieren. Die Zukunft des Reiches steht auf dem Spiel, und mit Wut im Herzen muss sich Lucius auf seine Vergangenheit besinnen, um die Stärke zu finden, den Ruhm Roms seinem Volk zurückzugeben.

An der Seite von Actionheld Denzel Washington (Macrinus) besteht Newcomer-Superstar Paul Mescal (Lucius) spektakuläre Kämpfe. Connie Nielsen verkörpert erneut Lucilla. Den hochkarätigen Cast vervollständigen Pedro Pascal (Marcus Acacius) und Joseph Quinn (Kaiser Geta). GLADIATOR II entstand als Sequel zum Oscar-prämierten Filmklassiker GLADIATOR, ebenfalls unter der Regie von Ridley Scott.

© 2025 Paramount Home Entertainment Germany / seit 13. Januar 2025 als Download (Video on Demand) & seit dem 6. März als 4K Ultra HD mit Limited 4K Ultra Steelbook, Blu-ray und DVD erhältlich

Was gibt es zu gewinnen?

Das Comeback in der Arena Wir verlosen zusammen mit Paramount Home Entertainment zum Heimkinostart von Gladiator II insgesamt vier Exemplare des Films für euch. Gewinner:in 01: 1x Gladiator II als Blu-ray Gewinner:in 02-03: 1x Gladiator II als Blu-ray Gewinner:in 04: 1x Gladiator II als DVD

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Ridley Scott bester Hit Welches Projekt von Ridley Scott findest du bislang am besten?

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Paramount Home Entertainment Germany für die Bereitstellung der Preise.