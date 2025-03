Gewinnspiel – Wir verlosen drei Mal ‚Donkey Kong Country Returns HD‘ inkl. Merch-Paket (Nintendo)

Donkey Kong Country Returns HD ist seit einigen Tagen erschienen und wir können, abseits des hohen Preisschilds, all denjenigen, die noch nie das Wii-Abenteuer von 2010 gespielt haben, empfehlen einen Blick auf das Spiel zu werfen. Donkey und Diddy müssen sich mit fiesen Totems herumschlagen, die ihren Bananenhort geplündert haben und dazu schießen sie sich in Fässern von Insel zu Insel, durchstreifen 80 Level mit Bosskämpfen und finden allerlei versteckte Schätze.

Donkey Kong Country Returns HD bietet verbesserte Grafik und kombiniert sowohl Elemente der Wii- als auch der Nintendo 3DS-Version, darunter die folgenden:

die Auswahl zwischen Bewegungs- und Tastensteuerung – oder beides auf einmal

acht zusätzliche Level aus der Nintendo 3DS-Version

den modernen Modus mit zusätzlichen Herzen und Items sowie den Originalmodus für Spieler*innen, die eine größere Herausforderung suchen

Im lokalen Koop-Modus können die Spieler*innen außerdem gemeinsam mit einem Freund oder Familienmitglied ins Abenteuer aufbrechen und so Unterstützung von Diddy Kong erhalten. Diddy kann mit seinem Jetpack bei schwierigen Sprüngen helfen und Gegner mit seiner Peanut-Pistole piesacken.

Wenn ihr auch im Affenzahn über die verschiedenen Inseln flitzen wollt, dann nehmt doch jetzt an unserem Gewinnspiel teil.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

© 2025 Nintendo Deutschland GmbH / Releasetermin für Nintendo Switch: 16. Januar 2025

Was gibt es zu gewinnen?

Der Affe ist zurück! Wir verlosen zusammen mit Nintendo zwei Exemplare von Donkey Kong Country Returns HD inkl. Merchandise-Paket für die Switch für euch. Gewinner:in 01-02: 1x Donkey Kong Country Returns HD für die Nintendo Switch & ein Merchandise-Paket

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf TikTok.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Affenzahn Welchen Auftritt von Donkey Kong fandest du bislang im gesamten Nintendo-Kosmos am besten und warum?

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 20. März 2025. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.