Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 11.2025

Zeit, mal wieder einen Blick in die Releasevorschau zu riskieren. Erneut sind viele interessante Spiele in der Pipeline, ihr kennt unser Motto: Für jeden Geschmack ist sicherlich etwas dabei. Los geht’s.

Eine weitere große Spieleauswahl in der Releasevorschau

Beyond the Ice Palace 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 10. März

Ein stark von der Castlevania-Reihe inspiriertes Metroidvania und gleichzeitig der Nachfolger eines 36 Jahre alten Platformers.

ORDER 13 (PC) – 10. März

Ein Amazon-Lagerhaus-Simulator. Ihr müsst in der Nachtschicht Pakete verpacken und verschicken, aber ihr seid ganz alleine. Oder etwa doch nicht?

Voxile (PC) – 10. März

Das Spiel erinnert nicht nur optisch an Minecraft, aber es kommt in einer Voxel-Grafik daher.

Be Brave, Barb (PC, Switch) – 11. März

Ein bunter Puzzle-Platformer, in dem ihr an allen Wänden entlang laufen könnt.

Oblin Party (PC) – 11. März

Ein Kampf-Partyspiel, in welchem ihr nur die sehr elastischen Arme eurer Spielfiguren steuern könnt.

Odinfall (PC) – 11. März

Ein Roguelite-Twin Stick Shooter über Wikinger mit Schusswaffen.

Vanguard Exiles (PC) – 11. März

Ein Autobattler vom Erfinder von Magic the Gathering, Richard Garfield.

Wanderstop (PC, PS5, XSX) – 11. März

Eine entspannende Simulation über eine Kämpferin im Ruhestand, welche ihren Gästen Tee serviert.

Expelled! (PC, Switch) – 12. März

Ein Mystery Adventure, in welchem ihr beschuldigt werdet, die Vertrauensschülerin aus dem Fenster gestoßen zu haben. Ihr müsst also den wahren Schuldigen finden, um eure Unschuld zu beweisen.

Fate: Reawakened (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 12. März

Alle vier Dungeon Crawler der FATE-Reihe in einer Sammlung, komplett überarbeitet und mit einigen neuen Inhalten versehen.

OUTLAWED (PC) – 12. März

Ein PvPvE Extraction-Shooter in einer Stadt voller Gangs.

The Phantom (PC, PS4, PS5, XBox One, XSX, Switch) – 12. März

Ein klassisches 2D-Beat’em’Up über einen der ersten Superhelden der Comic-Geschichte.

Faun Town (PC) – 13. März

Eine Mischung aus City Builder und Puzzlespiel, welches sehr simpel startet, aber schnell sehr komplex werden kann.

Midnight Murder Club (PC, PS5) – 13. März

Eine Mischung aus Deception Game und Ego-Shooter, ausgestattet mit lediglich einer Schusswaffe und einer Taschenlampe werdet ihr in einer dunklen Villa auf andere Spieler*innen losgelassen.

Mythic Realms (MetaQuest) – 13. März

In diesem VR-Spiel wird euer Zimmer zum Schauplatz eines Fantasy-Abenteuers.

Path of Fury: Episode I – Tetsuo’s Tower (MetaQuest) – 13. März

In diesem First Person-VR-Kampfspiel müsst ihr euch lediglich auf eure Fäuste verlassen.

Ringo’s Roundup (PC, Switch) – 13. März

Ein süßes Puzzelspielchen, wo ihr die Route planen müsst, welche der Posthase fahren soll um alle Briefe auszutragen.

MLB The Show 25 (PS5, XSX, Switch) – 14. März

Im nächsten obligatorischen Sportspielrelease geht es diesmal um Baseball.

Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Releasevorschau angelangt. Ihr wisst ja mittlerweile wie das läuft: Sucht euch ein Spiel aus, was ihr zocken möchtet, teilt es uns gerne in den Kommentaren mit und schaut nächste Woche wieder für die nächste Ladung Spiele vorbei. Der Gamingmarkt ist diesbezüglich sehr unerbittlich.

Titelbild: 2025 © Ivy Road | 2025 © Storybird Games