Forza Horizon 5 – PS5-Version erfordert zwingend Verknüpfung mit Microsoft-Account

Die Entscheidung, eine verpflichtende Verknüpfung zwischen einem Microsoft-Konto und einem PlayStation Network (PSN)-Konto für das Spielen von „Forza Horizon 5“ auf der PlayStation 5 einzuführen, sorgt für kontroverse Diskussionen. Ein kürzlich veröffentlichter FAQ-Artikel bestätigt, dass diese Anforderung beim ersten Start des Spiels umgesetzt wird.

Ohne Microsoft-Account – kein Forza Horizon 5

Spielerinnen und Spieler müssen ihr Microsoft-Konto mit dem PSN-Account verknüpfen, um „Forza Horizon 5“ auf der PlayStation 5 spielen zu können. Diese Verknüpfung erfolgt direkt beim ersten Start des Spiels. Zudem ist die Kontoverknüpfung spiel-spezifisch, was bedeutet, dass sie für jedes Spiel einzeln durchgeführt werden muss. Selbst wenn man bereits sein Microsoft-Konto für ein anderes Spiel wie „Sea of Thieves“ auf der PS5 verbunden hat, ist eine erneute Verknüpfung für „Forza Horizon 5“ erforderlich.

Eine weitere Besonderheit ist, dass die Verknüpfung eines Microsoft-Kontos mit einem PSN-Account dauerhaft ist. Zwar habt ihr die Möglichkeit, die Verbindung für „Forza Horizon 5“ aufzuheben, doch eine erneute Verknüpfung ist nur mit dem ursprünglich genutzten Microsoft-Konto möglich. In den sozialen Medien gibt es zahlreiche kritische Stimmen zu dieser Entscheidung. Viele befürchten, dass sie in Zukunft den Zugriff auf das Spiel verlieren könnten, falls die Kontoverknüpfung aus irgendeinem Grund nicht mehr möglich ist. Bereits zuvor hatte die Entscheidung, „Forza Horizon 5“ ausschließlich digital auf der PS5 anzubieten, für Unmut gesorgt. Die aktuelle Entwicklung verstärkt nun die Sorge um die langfristige Verfügbarkeit des Spiels. Nicht unberechtigt, denn auch ein Forza Horizon 3 ist schließlich nicht mehr käuflich zu erwerben. Der Grund liegt hier, wie so oft bei Rennspielen, bei ausgelaufenen Lizenzverträgen mit Autoherstellern.

Dennoch ist der Hype auf das Rennspiel enorm groß. FH5 setzte sich schnell an die Spitze der Vorbesteller-Charts für PS5. Das Spiel erscheint am 29. April 2025. Wer eine Premium-Edition kauft, bekommt zudem auch 4 Tage Early Access.

