Nintendo eShop – Cartoon-Diebin, JRPG-Nostalgie und neues Metroidvania in den Wochenhighlights

Letzte Woche gab es im Nintendo eShop zwei Collections mit insgesamt 20 Spielen, diesmal haben wir fünf Highlights für euch, aber insgesamt sieben Spiele denn ja, auch diesmal sind wieder Collections mit dabei. Diesmal sind sie aber jeweils als Doppelpack etwas überschaubarer.

Nintendo eShop mit zwei JRPG-Doppelpacks

Wir beginnen mit Carmen Sandiego. Dies ist eine Cartoonfigur, welche als Diebin die ganze Welt bereist und vor allem in Lehrspielen und -serien Kindern Geographie beibrachte. Das neue Spiel schickt auch auf ein Adventure durch verschiedene Orte, wo die Meisterdiebin mit diversen Gadgets einer fiesen Organisation den Garaus macht.

Dann gibt es das erste von insgesamt zwei Doppelpacks. In Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars sind die zwei JRPG-Klassiker in überarbeiteter Form enthalten. Die zwei Japano-Rollenspiele aus den 90ern kommen in HD-Grafik, neuen Soundeffekten und einigen Quality of Life-Features daher.

Sorry We’re Closed ist Survival-Horror mit einem neuartigen Kampfsystem und kombiniert atmosphärische Umgebungen mit festen Kameraperspektiven und dem Nervenkitzel eines First-Person-Shooters im Arcade-Stil. Es ist also eher ein Titel für etwas mehr Hartgesottene.

Ever 17/Never 7 Double Pack verrät es schon in seinem Namen, aber wir haben hier das zweite Doppelpack. Es handelt sich um Visual Novels, in denen die Geschichte von Tragödien, aus denen unsere Protagonisten entkommen müssen. Während ihr in Ever 17 – The Out of Infinity in einem Unterwasserpark gefangen seid, schickt euch Never 7 – The End of Infinity in ein gefährliches Trainingsseminar.

Den Abschluss macht Morkull Ragast’s Rage, ein charmanter 2D-Action-Platformer mit Metroidvania-Elementen. Ihr spielt als Bösewicht Morkull, der weiß, dass er eine Videospielfigur ist. Deshalb kommuniziert er auch mit den Spieler*innen und bittet sie um Hilfe, damit er die Weltherrschaft an sich reißen kann.

Quelle: Nintendo

Titelbild: 2025 © Gameloft | 2025 © Konami