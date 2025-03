Disneys Drei (D)olle – Serienempfehlungen aus 2024

Das Jahr ist fast schon wieder vorbei und wie schon 2023 gibt es auch dieses Mal meine persönlichen Serienempfehlungen. Mit dabei sind sicherlich einige bekannte Serien, die viele gesehen haben, aber sicherlich auch mindestens eine, die an euch vorbei gegangen sein dürfte. Wie immer gilt: für den einen ist die Empfehlung ganz doll, für den anderen eine olle Kamelle, die keine Erwähnung verdient. Doch hier kommen sie, meine persönlichen Serienempfehlungen 2024.

Renegade Nell

An vielen ist die Serie sicherlich ungesehen vorbeigezogen und Renegade Nell wurde auch nicht um eine zweite Staffel verlängert. Warum beschäftige ich mich dann mit ihr? Ja, es ist bestimmt nicht die beste Serie aller Zeiten, für mich aber 2024 eine willkommene Abwechslung gewesen. Doch erst einmal eine kurze Inhaltszusammenfassung. Es geht in der Serie um Nell Jackson, die im 18. Jahrhundert als Soldatin aus dem Krieg in ihre Heimat Tottenham zurückkehrt. Vor Ort wird sie eher weniger herzlich von ihrem Vater empfangen und ihre beiden Schwestern Roxy und George erinnern sich kaum an sie. Eigentlich will Nell auch nicht bleiben, doch das Schicksal hat etwas anderes mit ihr vor. Sie wurde auf magische Weise mit dem Kobold Billy Blind verbunden, der wie ein Geist in sie fährt, sobald sie angegriffen wird. Dann besitzt sie übermenschliche Kräfte und ist nahezu unbesiegbar. Doch böse Machenschaften spielen sich ab und ihr Vater wird ermordet und sie Teil eines Komplotts. Zusammen mit ihren Schwestern muss sie fliehen und sich unter anderem als Straßendiebin ihr Geld verdienen.

Diese eher untypische Heldin, die reiche Leute in ihren Kutschen zwar nicht gerne beklaut, aber sich nicht anders zu helfen weiß, war ein Punkt, der mich überrascht hat und dazu gebracht hat, die Serie anzusehen. Nell ist keine englische Lady, sie trägt – zumindest freiwillig – keine Kleider und in manchen Szenen der Serie ist auch für andere Charaktere nicht klar, ob sie in ihrem Outfit eher ein Mann oder eine Frau sein soll. Das führt zu weiteren Verwirrungen wie einer feinen Dame, die sich in sie verliebt und ihr Liebesbriefe schreibt. Die überzogene Komik an manchen Stellen ist zudem so übertrieben, dass es wieder stimmig ist. Hin und wieder wird beispielsweise auch gesungen, doch einen Großteil machen natürlich die Kämpfe von Nell aus. Auch diese sind mit Slapstick-Humor versehen und wirken ein wenig aus der Zeit gefallen. Doch gerade dieser unaufgeregte Einsatz von Kampfszenen, die mal nicht überladen oder nur animiert wirken, hat mir gut gefallen. Insgesamt ist es eine Serie, bei der endlich mal eine Frau, die sich auch nicht immer eindeutig als Frau erkennen lässt, im Mittelpunkt steht, zur Kämpferin und Siegerin wird und die dabei nicht nur sympathisch wirkt. Der Humor und die Kampfszenen sind zwar nichts Neues, aber auch nichts Übertriebenes. Ich konnte entspannt zusehen und war zufrieden damit, keine tausend Wendungen verpasst und nicht verstanden zu haben.

Agatha All Along

Im Herbst erwartete uns dann mit Agatha All Along eine Art Fortsetzung der Serie WandaVision aus dem Jahr 2021. Ich mochte WandaVision sehr, hatte aber nie das Gefühl, dass mich deren Figur Agatha genügend interessieren würde, um auch nur eine Folge einer eigenständigen Serie ansehen zu wollen. Auch als die Serie angekündigt wurde, hat es mich kaum geflasht. Es war einfach Herbst, kurz vor Halloween und ich dachte: Ja, okay, etwas mit Hexen. Ich habe die Serie begonnen und war nach der zweiten Folge schon etwas begeistert und wollte wissen, wie es weitergeht. Agatha Harkness wurde nach Wandas Verschwinden in einem Bann gehalten. Seitdem ist sie immer noch in einer Art Serie gefangen, die sich für sie in ihrem Haus abspielt. Doch eines Tages geschehen mehrere Zufälle, die dazu führen, dass sie von einem namenlosen Jugendlichen befreit wird. Dieser kann ihr nichts Näheres über sich verraten, da ein Bann auf ihm liegt. Er ist Hexer und will mit ihr den Hexenweg beschreiten. Agatha sei die einzige Hexe, die diesen Weg je überlebt habe. Dafür benötigen die beiden jedoch einen Zirkel. Agatha schart andere Hexen um sich zusammen und gelangt auf den Hexenweg, der allen lebensbedrohliche Aufgaben stellt.

Anfangs ergeben sich beim Schauen mehr Fragen als Antworten. Wer ist dieser Jugendliche? Warum hat er diesen Bannzauber? Wieso scheint Agatha mehr darüber zu wissen? Was verbindet sie mit den anderen Hexen? Was hat es mit dem Hexenweg auf sich? Agatha scheint über alles mehr zu wissen, als sie zu gibt. Gerade ihre Rolle, die mir am Anfang noch egal war, hat mich dazu gebracht, weiterzuschauen. Sie spielt ein falsches Spiel, gleichzeitig scheint sie mehr zu sein als das, was alle in ihr sehen. Und auch die Rolle des Jugendlichen wird immer mysteriöser und wichtiger. Die Auflösung des Ganzen hat mich bis zum Schluss gefesselt und fasziniert. Und der Song zum Hexenweg ist mir ein Ohrwurm geworden. Agatha All Along war für mich seit langem mal wieder eine sehenswerte Marvel-Serie.

Interior Chinatown

Gegen Ende des Jahres habe ich dann keine Weihnachtsserien bekommen, dafür aber eine interessante Krimiserie. Interior Chinatown handelt von Willis Wu, der gerne mehr als nur ein Kellner wäre. Doch er lernt früh, dass es für Leute wie ihn nur diese unwichtige Nebenrolle im Leben gibt. Zu gerne würde er die Hauptrolle eines Detectives spielen. Eines Abends erlebt er, wie eine Frau in einen Van gezerrt und entführt wird. Willis möchte als Zeuge aussagen, doch die Tür des Restaurants, in dem er arbeitet, geht einfach nicht auf. Auch das leitende Ermittlerteam bestehend aus Sarah Green und Miles Turner kann ihn einfach nicht sehen oder hören. Nur die neue Spezialistin für Chinatown, Lana Lee, kann mit ihm reden. Sie scheint mehr über die Vorkommnisse zu wissen. Die Frau im Van ist nur ein Teil von vielen. Etwas Mysteriöses geht in Chinatown vor, das bereits mit dem Verschwinden von Willis Bruder beginnt. Dieser war nämlich anscheinend Teil einer verdeckten Ermittlung der Polizei.

Nach und nach erleben Zuschauende, was es mit dem Verschwinden von Willis Bruder auf sich hat. Doch das ist nicht das Interessanteste an der Serie. Viel faszinierender sind die filmischen Mittel, die innerhalb der Welt von Willis zu existieren scheinen. Treten die Detectives Green und Turner auf, wird ein helles Licht auf sie gerichtet. Verschwinden sie, geht dieses Licht aus. Willis kann nicht ohne Grund ins Polizeirevier. Türen öffnen sich nur für ihn, wenn er seine Rolle als Kellner wechselt. Willis hat somit nicht nur das Gefühl, eine Nebenrolle zu spielen, er IST die Nebenrolle. Interior Chinatown bringt diese Erkenntnis auf eine neue Ebene. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman, den Charles Yu 2020 schrieb. Yu wollte damit darauf aufmerksam machen, dass ein durchschnittlicher asiatischer Mann selten die Hauptrolle in einer Serie bekommt. Für mich hat diese Serie zwar einige Erkenntnisse und viel Freude gebracht, doch alles verstanden habe ich nicht wirklich. Denn die Serie spielt mehrfach mit der Metaebene. Dennoch ist sie für mich eine Serienempfehlung 2024.

