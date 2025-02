NieR – Jubiläumsevent mit Ankündigung zu einem Nachfolger?

NieR wird 15 Jahre alt. Das ist für Square Enix definitiv ein Grund zum Feiern und so hat man nun ein Jubiläumsevent angekündigt. Die Indizien und Hoffnungen führen dabei auch in Richtung NieR 3.

NieR feiert 15. Geburtstag

2010 erschien der erste Teil für Xbox 360 und Playstation 3. Die Verkaufszahlen waren eher durchwachsen und so schien es, als würde man nicht unbedingt an einer Fortsetzung werkeln. Doch 7 Jahre später kam dann in Kooperation mit Platinum Games das überaus erfolgreiche NieR: Automata auf den Markt und war ein Erfolg auf ganzer Linie. Und doch hat sich bislang nichts getan in Richtung Teil 3, auch wenn zum 10-jährigen Jubiläum eine Neuauflage von Teil 1 angekündigt wurde. Anlässlich des in diesem Jahr 15-jährigen Jubiläums, ist die Hoffnung wohl so groß wie lange nicht mehr. Denn Square Enix veranstaltet am 19. April 2025 ein Jubiläumsevent, welches ca. zweieinhalb Stunden gehen soll. Wichtige Entwicklungspersönlichkeiten der Vorgänger nehmen auch Teil und führen teils auch Podiumsdiskussionen. In der Vergangenheit bekundeten diese auch bereits, dass man das Echo der Fans durchaus vernommen hat. Somit stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir am 19. April mehr zur Zukunft der Reihe erfahren werden. Um 11 Uhr deutscher Zeit könnt ihr das Event auf YouTube verfolgen.

Quelle: Square Enix via YouTube