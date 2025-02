Lies of P: Overture – DLC zum Pinocchio-Soulslike schickt euch in die Vergangenheit

In der State of Play vom 12. Februar wurde Lies of P: Overture angekündigt, nun haben wir einen neuen Storytrailer. Dieser stellt zwar die Geschehnisse des DLCs zum beliebten Soulslike dar, aber die genaue Bedeutung müssen wir uns selbst zusammenreimen. Zumindest,wenn wir nicht auf den Release der neuen Inhalte warten wollen.

Wer ist die maskierte Stalkerin im neuen Lies of P: Overture-Trailer?

Eine kurze Auffrischung der Story des Hauptspiels: Wir spielen P, eine von Gepetto erschaffene Puppe, welche die verfallene Stadt Krat erkundet. In dieser ist vor einiger Zeit der Puppenwahnsinn ausgebrochen, so dass alle Puppen der Stadt durchdrehten und anfingen, Menschen zu meucheln.

Der DLC wird uns nun auf eine kleine Zeitreise schicken, denn wir erkunden Krat kurz vor seinem Verfall. Das ganze spielt auch zur Winterzeit, so dass wir vor allem in verschneihten Gegenden unterwegs sein werden. Dabei begegnen wir einer maskierten Frau, welche auch eine Laterne trägt, ähnlich wie die von P, in der sich Gemini befindet.

Wie auch viele andere Soulslikes erzählt Lies of P seine Geschichte recht kryptisch und da dürfen wir erwarten, dass es im DLC nicht anders zugeht. Findige Lore-Expert*innen spekulieren bereits in den Kommentaren des Trailers und anderswo über die maskierte Frau, die Zeitreise und generelle Verbindungen. Wir wissen noch nicht genau, wann wir Antworten auf diese Fragen haben werden, denn einen exakten Releasetermin gibt es noch nicht. Es soll aber, so ironisch dies aufgrund der Schneegebiete auch ist, im Sommer diesen Jahres erscheinen.

Quelle: Neowiz

Titelbild: 2025 © Neowiz