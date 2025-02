Gothic Remake – Nyras-Demo nächste Woche kurzzeitig spielbar

Wann kommt es denn nun, das Gothic Remake? Auf diese Frage gibt es weiterhin keine Antwort, aber zumindest können wir alle nächste Woche kurz hineinschnuppern. Denn die Nyras-Demo, die auch auf der gamescom 2024 gezeigt wurde, welche wir ebenfalls angespielt haben, wird ab nächsten Montag für eine Woche spielbar sein. Ein, zwei kleinere Haken gibt es da allerdings leider doch.

Nyras-Demo vom Gothic Remake nur für eine Woche spielbar

Am kommenden Montag, den 24. Februar, beginnt das Steam Next Fest. Und genau aus diesem Anlass wird die Demo des Remakes für alle Steam-Nutzer*innen spielbar sein. Hier ist aber auch schon der erste Haken, die Demo ist nur auf Steam verfügbar und somit nur auf dem PC spielbar. Konsoleros bekommen keinen Einblick.

Die Demo, die auch auf der gamescom 2024 gezeigt wurde, stellt nicht etwa den Anfang des Spiels dar, sondern erzählt einen kleinen Prolog. Es ist also zeitlich vor den Geschehnissen im Hauptspiel angesetzt und zeigt die Erlebnisse von Nyras, der gerade frisch in die Minenkolonie geworfen wurde. Wir erinnern uns, das ist der Novize, der von Y’Berion damit beauftragt wird, einen magischen Fokus zu suchen. Als wir mit dem namenlosen Helden auf ihn treffen, hat er den Fokus gefunden, ist jedoch durch den Einfluss des Erzdämons Schläfer dem Wahnsinn verfallen. Eine sehr kleine NPC-Rolle also, die mit diesem Prolog also etwas vertieft wird. Für eine Demo, die nur die ersten Gameplay-Eindrücke vermitteln soll, also genau das Richtige.

Wenn ihr es also nicht geschafft habt, die Demo auf der gamescom zocken zu können, aber unbedingt mal einen Blick reinwerfen möchtet, dann markiert euch den kommenden Montag im Kalender. Aber lasst euch nicht zu viel Zeit, denn die Demo wird nur eine Woche spielbar sein. Am 3. März endet die Aktion bereits. Warum die Demo nicht weiter verfügbar sein wird, lässt sich nur spekulieren.

Immerhin wird diese Demo auch die erste Gelegenheit sein, die deutsche Sprachausgabe erstmals zu hören. Denn neben der englischen Version, in der das Spiel entwickelt wird, kommt die Demo auch in eben Deutsch, aber auch Polnisch und Russisch daher. Dies macht Sinn, da die Gothic-Reihe auch im Osten eine große Beliebtheit hat. Des weiteren wird es überraschenderweise auch japanischen Text geben.

Die Demo wird am Montag, den 24. Februar, ab 15 Uhr auf Steam spielbar sein.

Quelle: Steam

Titelbild: 2024 © THQ Nordic