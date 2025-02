Pokémon Presents – Nächster Livestream mit neuen Taschenmonster-Infos steht fest

Dafür, dass Pokémon das wohl größte Franchise der Welt ist, war es eine Weile sehr still. Um genau zu sein haben wir seit der Ankündigung von Legends Z-A am 27. Februar 2024 nichts mehr gehört, was neue Spiele oder weitere Infos angeht. Ja, das ist wirklich schon fast ein Jahr her. Und was ist am 27. Februar? Richtig, der Pokémon Day und dies ist nun auch endlich Anlass für eine neue Pokémon Presents.

Neues Pokémon Presents wie gewohnt am Pokémon Day

Jawohl, am 27. Februar 2025, also am kommenden Donnerstag, wird es einen neuen Presents-Livestream geben. Dies wurde auf der offiziellen Website bestätigt. Zu den möglichen Inhalten wurde aber nicht ein einziges Wort verloren.

Es dürfte aber wohl zu 99,99% sicher sein, dass wir neue Informationen zu Legends Z-A erhalten werden. Was sind diesmal unsere Starter? Wird es wieder neue Entwicklungen oder gar kompeltt neue Taschenmonster geben? Wie sieht es mit den Mega-Entwicklungen aus. Zu all diesen Fragen erhoffen wir uns in genau einer Woche Antworten.

Ebenfalls nicht komplett unwahrscheinlich ist die Ankündigung eines komplett neuen Spiels, wahrscheinlich exklusiv für die Switch 2. Beginnt etwa die zehnte Generation? Oder bekommen wir vielleicht ein Remake zu Schwarz/Weiß? Um die Antworten herauszufinden, müsst ihr wohl den Livestream auf allen offiziellen Pokémon-Kanälen schauen. Oder ihr habt ein Auge auf NAT-Games, denn wir werden euch natürlich auch alle wichtigen Infos, die veröffentlicht wurden, auf dem Präsentierteller servieren.

Quelle: Pokémon

Titelbild: 2025 © The Pokémon Company