Nintendo – Das Goldpunkte-System im eShop wird im März eingestellt

Es ist ganz einfach, ihr kauft euch ein Spiel für die Nintendo Switch und könnt euch dann im eShop ein paar Goldpunkte abholen. Diese können dann verwendet werden, um beim Kauf von digitalen Produkten einen Rabatt zu bekommen. Doch nun wird das Programm eingestellt und das auch schon relativ zeitnah. Bereits im März soll Schluss mit dem Service sein.

Was bedeutet das Ende der Nintendo Goldpunkte?

Auf der Website werden alle Eventualitäten abgeklärt, sowohl was den Erhalt als auch das rechtzeitige Verwenden von Goldpunkten angeht. Für digitale Produkte ist dies recht simpel, ab dem 25. März 2025 werden keine Goldpunkte mehr beim Kauf zugesprochen. Was digitale Vorbestellungen angeht, die bis zum spätestens 24. März 2025 getätigt werden, so werden noch Goldpunkte gutgeschrieben, auch wenn die Zahlung erst später erfolgt.

Bei physischen Spielen für die Switch ist vor allem das Erscheinungsdatum der Titel wichtig. Goldpunkte werden für jeden Kauf noch gutgeschrieben, solange das Releasedatum vor dem 24. März 2025 liegt. Dies gilt für alle Spiele, die vor diesem Datum erscheinen und die Punkte werden noch bis spätestens zwei Jahre nach dem Erscheinungsdatum gutgeschrieben. Soll heißen, ihr kauft ein Spiel, welches am 24. März 2025 erscheint, dann könnt ihr die Goldpunkte dafür bis spätestens dem 24. März 2027 aktivieren.

Alle Goldpunkte, die ihr erhaltet, sind bis zu 12 Monate nach Erhalt der Punkte gültig. Sie können also auch nach dem 25. März noch für Rabatte auf digitale Inhalte im eShop verwendet werden.

Einen Grund für die Abschaffung des Goldpunkte-Systems nennt Nintendo nicht. Es wird vermutet, dass die Ankündigung und bevorstehende Veröffentlichung der Switch 2 etwas damit zu tun hat, bestätigt ist dies aber nicht.

Quelle: MyNintendo

Titelbild: 2016 © Nintendo