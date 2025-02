Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 08.2025

Zwar ist die Releasevorschau in dieser Woche nicht ganz so gefüllt wie in den letzten Wochen, dafür stehen aber gleich mehrere heiß erwartete Titel in den Startlöchern. Und so könnt ihr euch unter anderem auf ein riesiges Rollenspiel, ein emotionales Adventure und ein abgedrehtes Piratenabenteuer freuen.

Gleich mehrere große Releases in einer Woche in der Releasevorschau

Immortal Hunters (PC) – 17. Februar

Eine Mischung aus taktischem RPG und Beat’em’Up, welches die Geschichte eines uralten Gottes und dessen Kult erzählt und auch im Koop gespielt werden kann.

Mini City: Mayhem (PC) – 17. Februar

Ein Klötzchen-City Builder im Miniformat, wo ihr im Wettlauf gegen die Zeit kleine Städte aus Bauklötzen errichtet.

Ale Abbey (PC) – 18. Februar

Ihr müsst ein Kloster verwalten, in welchem vor allem nicht das Anbeten von Gott, sondern das Brauen von leckerem Bier im Fokus steht.

Avowed (PC, XSX) – 18. Februar

Das riesige Fantasy-Rollenspiel von Obsidian Entertainment, welches wohl keiner weiterer Erklärung bedarf.

Blow it Up (PC, PS5, XSX, Switch) – 18. Februar

Wohl das genaue Gegenteil von einem Aufbauspiel, denn in diesem physikbasierten Titel müsst ihr Sachen eher in die Luft sprengen.

Lost Records: Bloom and Rage (PC, PS5, XSX) – 18. Februar

Während Life is Strange mittlerweile nicht mehr von ihnen entwickelt wird, bringt Dontnod Entertainment hier ein neues emotionales Adventure ins Spiel,

Microtopia (PC) – 18. Februar

Ein Strategiespiel, in welchem ihr mit einem Stamm Roboterameisen komplexe elektronische Abläufe planen und aufbauen müsst.

Ashen Arrows (PC, Pico VR, MetaQuest) – 20. Februar

Ein Puzzle-Shooter in VR, in welchem ihr mit Pfeil und Bogen ausgestattet Ziele abschießt, Gegner abwehrt und Mechanismen auslöst.

Cabernet (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) -20. Februar

Ein atmosphärisches 2D-Adventure, in dem ihr als Vampirlady im 19. Jahrhundert euer Geheimnis vor den Einwohnern des Dorfes bewahren müsst.

Stories from Sol: The Gun-Dog (PC, PS4, PS5, Switch) – 20. Februar

Eine Visual Novel, welche eine Weltraumoper erzählt, die nach einem gewaltigen Krieg im Orbit stattfindet.

Tribe Nine (PC) – 20.- Februar

Ein Action-RPG mit JRPG-Einflüssen von den Machern der Danganronpa-Reihe.

X-Out: Resurfaced (PC, PS5, XSX, Switch) – 20. Februar

Eine Neuauflage des Sci-Fi-Shoot’em’Ups aus dem Jahr 1990.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 21. Februar

Ein abgedrehtes Spinoff der Yakuza-Reihe, in welchem Majima abgefahrene Piratenabenteuer auf Hawaii erlebt.

PGA Tour 2K25 (PC, PS5, XSX) – 21. Februar

Es geht mal wieder auf den Golfplatz.

Und das wars mit der Releasevorschau, kurz und schmerzlos. Schon interessant, dass gleich mehrere große Spiele sich die gleiche Woche aussuchen, um auf den Markt zu kommen. Welches davon werdet ihr spielen? Wenn euch keiner dieser Titel zusagt, dann könnt ihr ja nächste Woche wieder reinschneien, dann haben wir neue Spiele für euch parat.

Titelbild: 2025 © SEGA | 2025 © Obsidian Entertainment