Nintendo eShop – In den Highlights befindet sich diese Woche u.a. eine Klassiker-Collection und ein paar Indie-Juwelen

Es ist wieder Zeit für die Highlights im Nintendo eShop. Diesmal gibt es fünf neue Highlights, auch wenn Nintendo selbst sechs Stück auf ihrer Seite dieser Woche listet. Aber Civilization VII wurde auch letzte Woche bereits als Highlight gelistet, deshalb gehen wir nicht weiter darauf ein. Strategie-Fans sind eh schon fleißig dabei, Zivilisationen aufzubauen, jedenfalls wenn das Spiel vernünftig läuft. Naja, genug über einen etwas fehlerhaften Launch eines AAA-Titels lustig gemacht, hier sind die digitalen Highlights von Nintendo.

Fünf Highlights im Nintendo eShop, aber insgesamt sieben Spiele

Wie das geht? Nun, das erste Highlight ist die Tomb Raider IV-VI Remastered Collection. In dieser sind die drei Action Adventure The Last Revelation (1999), Chronicles (2000) und The Angel of Darkness (2003) enthalten. Die drei Abenteuer mit Lara Croft sind gänzlich überarbeitet und erstrahlen in neuem Glanz.

Dann besuchen wir eine kleine, niedliche Insel in Amber Isle. Dieser Titel ist etwas wie Animal Crossing, nur nicht mit niedlichen Tierchen, sondern mit niedlichen Dinosauriern. Ihr leitet einen eigenen Laden und erfüllt in diesem die Bedürfnisse der Inselbewohner*innen. Ein gemütliches, kleines Abenteuer.

Etwas emotionaler geht es in Afterlove EP zu. Passend zum Valentinstag geht es hier nämlich um die Liebe. Diese hat Protagonist Rama verloren, als seine Freundin Cinta verstirbt. Wie er mit dem Tod seiner Geliebten umgeht, wie sich seine Freunde um ihn sorgen und wie sein Leben, auch in der Liebe, weitergeht, erzählt dieses emotionale Adventure.

Einige Jahre nach dem japanischen Release kommt das JRPG The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II auch zu uns in den Westen und auf die Switch. Zu erwarten ist ein klassisches Japano-Rollenspiel mit taktischen Kämpfen, einer ausufernden Geschichte und Anime-Grafik.

Den Abschluss macht Urban Myth Dissolution Center, ein Puzzle-Adventure, in welchem ihr allen möglichen Verschwörungstheorien auf den Grund geht. Ihr seid ein spirituelles Medium und so dürfte es euch leicht fallen, die übernatürlichen Phänomene dieser Welt aufzuklären.

Quelle: Nintendo

Titelbild: 2025 © Aspyr Media | 2025 © Shueisha Games