State of Play – Alle Ankündigungen des Playstation-Events im Überblick

Die State of Play flimmerte Mittwoch Nacht über die Bildschirme und sollte eine Richtung vorgeben, welche Titel uns demnächst erwarten. Darunter waren vor allem auch viele Spiele von Drittherstellern. Damit ihr wisst, was dort alles gezeigt wurde, haben wir mal eine Übersicht für euch erstellt.

State of Play mit zahlreichen Titeln

Natürlich gibt es in Vorbereitung auf den baldigen Launch nochmal neues Material zu Monster Hunter Wilds. Lange ist es nicht mehr hin. Denn ab dem 28. März können wir wieder Monster jagen.

Eine Überraschung war sicherlich die Ankündigung eines neuen Shinobi-Titels. Dies ist eine alte Spielereihe von Sega. Mit einem außergewöhnlichen Art-Style soll das Comeback gelingen.

Obwohl sich einiges abzeichnet, dass ein neues Mario Kart kommt, fährt auch Sonic mit Sonic Racing: CrossWorlds wieder auf die Piste. Neue Karts und Strecken sollen für Rennspaß sorgen.

Auch ein neues Digimon Game wurde vorgestellt. Mit Digimon Story Time Strangers scheint der Titel auf ein narratives Digimon-Erlebnis zu setzen.

Faszinierende Welten, Action und Magie. Aber eigentlich muss man sich Lost Sould Aside wirklich anschauen, um zu verstehen, dass hier ein Geheimtipp auf uns warten könnte.

Nicht nur erscheint ein neues Like A Dragon, sondern es gibt gleich ein ganzes Content Update davon für Dave the Diver!

Erstmals geht die WWE-Reihe den Weg eines Service Games. In einer Art Hub-World können Leute ihre Fighter mit verschiedenen Gegenständen ausrüsten und an Kämpfen teilnehmen, oder einfach nur zuschauen.

Borderlands 4 bekommt einen neuen Trailer spendiert und zudem gibt es auch endlich ein Release-Datum. Diesen Herbst ist es nämlich soweit.

Das Studio hinter It Takes Two hat nochmal einen neuen Trailer zu Split Fiction veröffentlicht, welches am 6. März erscheint.

Detective 8020 ist ein neues Dark Pictures Game und spielt in einem Sci-Fi-Szenario. Fans dürfen sich also auf gewohnte Kost in einem neuen Setting freuen.

Reichlich Gameplay gab es zu Five Night at Freddy’s: Secret of the Mimic. Auch hier wurde mit dem 13.06.25 ein Release-Datum bekannt gegeben.

Einzigartig in seinem Stil ist definitiv The Midnight Walk. Das mysteriöse und doch charmante Spiel kommt für PS5 und sogar für PSVR2.

Etwas abgefahrener ist Darwin’s Paradox. Als Oktopus muss man sich gegen eine außerirdische Gefahr behaupten und alle Fähigkeiten des Tentakeltiers nutzen.

Mit Warriors: Abyss gibt es einen neuen Warriors-Teil, der aber andere Wege geht. Das Top-Down Game hebt sich nicht nur mit seiner Perspektive von den anderen Teilen der Reihe ab.

Die Onimusha-Reihe ist wieder voll da! Capcom bringt den zweiten Teil als HD-Remaster zurück für die aktuelle Konsolengeneration.

Ein neues Abenteuer der Onimusha-Reihe bietet hingegen Onimusha: Way of the Sword. Hier gibt es nun erstmals Gameplay zu sehen.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hat endlich ein Release-Datum. Kurz nach der Gamescom kommt das Remake auf den Markt.

Auch Lust auf mehr macht Hell is Us. Auf der State of Play gab es hier ebenfalls ein Erscheinungsdatum.

Mit Lies of P gab es ein weiteres Soulslike und das Kapitel geht mit Overture nun weiter.

Äußerst sonderbar sah Dreams of Another aus. Mit Schüssen auf mysteriöse Schemen manifestieren sich Dinge in der Umgebung.

Von den Playstation Studios selbst gab es leider nicht viel. Nur ein Remaster zu Days Gone, welches aber auch ein paar Content Udates bringt.

Stellar Blade bekommt einen neuen DLC. Mit Goddess of Victory gibt es weiteren Content für das Action Game, welches nun auch für PC kommt.

Rätselfreunde dürften mit Blue Prince ihre Freude haben. Das Game setzt voll auf knackige Puzzle und Denkspiele.

Nicht nur der PS2-Look überzeugt in Abiotic Factor. Das Survival-Crafting Game setzt auch auf eine ausgeprägte Multiplayer-Komponente.

Actionreiche und schnelle Kämpfe treffen auf gigantische Kolosse. Tides of Annihilation könnte ein echtes Spektakel werden.

Gute Shooter-Kost verspricht Metal Eden. Angesiedelt ist das Ganze in einer futuristischen Welt mit entsprechenden Fähigkeiten und Möglichkeiten.

Cineastische Shooterkost gibt es mit MindsEye. Zudem scheint das Spiel eine starke narrative Komponente zu haben und wird von IOI Partner gepublished.

Der Rausschmeißer der Show hieß Saros. Dies ist das neue Spiel von Housemarque, die zuletzt an Returnal gearbeitet haben.

Bild: 2025 © Sony/ Playstation

Quelle: Sony/ Playstation