Steam – Spiele, welche zum Anschauen von In-Game-Werbung zwingen, sind verboten

Steam hat ihre Richtlinien überarbeitet und besonders ein Fokus ist hier hervorzuheben. Es geht um In-Game-Werbung, die angeschaut werden muss, bevor man spielen kann. Zu dieser dreisten Maßnahme greifen vor allem Mobile-Games, aber für ihren Dienst hat Valve diesbezüglich nun einen Riegel vorgeschoben.

Neue Regeln für Werbung in den Terms of Service von Steam

Ihr kennt das sicher von Mobile Games und Apps, wo diese Methode sehr gängig ist: Ihr schließt zum Beispiel ein Level ab und bevor ihr das nächste starten könnt, spielt eine Werbung ab. Ihr müsst diese laufen lassen, bevor ihr sie dann schließen könnt, um danach weiter zu zocken. Genau dieser Art Werbung will Valve nun entgegenwirken. Doch auch ein paar weitere Details bezüglich Werbung wurde in den neuen Terms of Service aufgelistet. Dabei wurde unterschieden, welche Art von Werbung unterstützt wird und welche nicht.

So sind Produktplatzierungen etwa im Kontext des jeweiligen Spiels erlaubt, solange die jeweiligen Lizenzen und Urheberrechte geklärt sind. In einem Rennspiel etwa die richtigen Sponsorings auf den Fahrzeugen zu haben, ist weiterhin gestattet. Auch Bundles oder Rabattaktionen gehen immer noch klar. Und auch Werbung außerhalb von Steam ist erlaubt, um Aufmerksamkeit auf bestimmte Spiele zu lenken.

Doch dann kommen die Absätze, in denen es um nicht gestattete Werbung geht. Somit sind Inhalte verboten, die Gameplay nur über Werbung zugänglich machen oder die Spieler*innen zwingen, sich die Werbung anzuschauen. Auch darf Werbung keinen Mehrwert haben, sprich eine Belohnung für das Anschauen gestattet werden. Mikrotransaktionen und kostenpflichtige Zusatzinhalte sind aber weiterhin zulässig.

Zu guter Letzt dürfen keine Gebühren für den Zugriff auf Steam-Funktionen wie Bündel, Shop- und Aktionsseiten erhoben werden.

Quelle: Steamworks

Titelbild: 2022 © Valve