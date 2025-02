Monster Hunter Wilds – Um Charakter zu überarbeiten müsst ihr extra einen Gutschein kaufen

Der Release von Monster Hunter Wilds wird bereits heiß ersehnt, insbesondere auf Steam führt das Spiel die Listen an. Doch es herrscht Unruhe im Netz. Grund ist ein kontroverser Plan von Capcom.

Monster Hunter Wilds mit fragwürdiger Entscheidung

Normalerweise kennt man es aus Games so, dass man seinen Charakter einfach gestalten kann wie man möchte oder gegebenenfalls interne Währung dafür ausgibt. Zumindest in Vollpreistiteln ist das so. Monster Hunter führte aber bereits mit dem letzten Teil ein fragwürdiges Konzept ein. Um seine Figur zu überarbeiten, musste man für 4,99€ einen Gutschein kaufen. Zwar war die erste Änderung noch kostenlos, jede weitere sollte aber mit knapp 5€ zu Buche schlagen. Nun ließ Capcom durchblicken, dass man das Konzept auch in Wilds wieder antreffen werde. Sehr zum Unmut der Fans.

Die kritisieren im Netz sehr deutlich das System. Doch da diese Kritik bereits beim Vorgänger laut war, wird Capcom wahrscheinlich daran festhalten und die Kritik ignorieren. Warum auch, Monster Hunter verkauft sich hervorragend. Auch der kommende Titel dürfte ein Verkaufsschlager für das japanische Unternehmen werden. Vom 14. – 17. Februar wird es nochmal eine Public Beta geben, bis das Spiel dann am 28. Februar 2025 für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheint.

Bild: 2024 © CAPCOM

Quelle: Capcom via Twitter/ X