Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 07.2025

Es ist wieder soweit, wir servieren euch in der Releasevorschau die neuesten Spielehäppchen, die in dieser Woche das Licht der Welt erblicken. Mit von der Partie sind unter anderem ein gigantischer Strategie-Hammer, ein weiteres Sportspiel und eine Remastered-Collection einiger Action Adventure-Klassiker.

Neues Spielefutter in der Releasevorschau

Astronomics (PC) – 10. Februar

In diesem kleinen Strategiespiel manövriert ihr durch Asteroiden und baut auf ihnen wertvolle Ressourcen ab.

COLD VR (PC, PS5, MetaQuest) – 11. Februar

Der Name ist zwar das komplette Gegenteil zum Shooter-Hit Superhot, aber das Konzept ist ähnlich, ein strategischer Shooter in VR in welchem ihr den Kugeln eurer Gegner in Bullet Time ausweichen müsst.

Sid Meier’s Civilization VII (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 11. Februar

Der große Strategiekracher, auf den viele Strategen gewartet haben. Es werden wieder Zivilisationen hochgezogen und vor allem, und das ist das wichtigste, muss Gandhi erneut davon abgehalten werden, eine atomare Supermacht zu werden.

SteamDolls: Order of Chaos (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 11. Februar

Ein düsterer 2D-Platformer, in dem Stealth und Action gleichermaßen bedeutsam sind.

The Executive: Movie Industry Tycoon (PC) – 11. Februar

Ihr versucht euch einen Namen in Hollywood zu machen, indem ihr ein eigenes Filmstudio auf die Beine stellt.

Legacy: Steel and Sorcery (PC) – 12. Februar

Ein Fantasy-RPG, in welchem ihr nicht nur gegen fiese Monster antretet, sondern auch gegen andere Spieler*innen, um am Ende mit der meisten Beute aus euren Abenteuern hervorzukommen.

Sancticide (PC) – 12. Februar

In diesem Action-Adventure mit Fokus auf Nahkampf und Roguelite-Elementen spielt ihr in der biblischen Apokalypse einen Sammler von Sünden, der in göttlicher Mission unterwegs ist.

Rugby 25 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 13. Februar

Rugby ist hierzulande wohl eher ein Nischensport, dennoch können Fans jetzt wie in jedem anuellen Sportspiel auch virtuell auf den Platz stürmen.

Slime Heroes (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 13. Februar

Ein superputziges Action-Adventure, in welchem der titelgebende schleimige Protagonist aus seinem Körper allerlei Waffen formen kann.

Urban Myth Dissolution Center (PC, PS5, Switch) – 13. Februar

Irgendwo müssen die ganzen Verschwörungstheorien dieser Welt doch herkommen, darum geht ihr ihnen in diesem Spiel als Medium auf den Grund.

AfterLove EP (PC, PS5, XSX, Switch) – 14. Februar

Passend zum Valentinstag kommt dieser romantische, aber auch emotionale Mix aus Dating Sim, Rhythmusspiel und Adventure daher, in welchem der Protagonist mit dem Verlust seiner Freundin klarkommen muss und den Weg zurück ins Leben findet.

Dead Dragons (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 14. Februar

Ein extrem klassisches JRPG mit vielen Elementen alter 16-bit-Klassiker.

Helios Hotel: The Night Shift (PC) – 14. Februar

Ein sehr von alten Slasher-Filmen inspirierter Horrortitel, bei dem eure Entscheidungen einen großen Einfluss auf die Story haben.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 (PC, PS4, PS5, Switch) – 14. Februar

Die Fortsetzung des JRPGs von 2021, auf das Fans schon lange gespannt warten.

Tomb Raider IV-VI Remastered (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 14- Februar

Nachdem bereits die ersten drei Abenteuer von Lara Croft ein Makeover erhalten haben, sind nun The Last Revelation, Chronicles und The Angel of Darkness an der Reihe.

Und schon haben wir es wieder geschafft und sind am Ende der Releasevorschau angelangt. Wir wünschen euch eine schöne Woche, einen schönen Valentinstag mit euren Liebsten und sehen uns dann am nächsten Montag wieder hier mit den Neuerscheinungen der nächsten Kalenderwoche.

Titelbild: 2025 © 2K | 2025 © Aspyr Media