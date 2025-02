Kingdom Come: Deliverance II – Bereits eine Million verkaufte Exemplare am Tag nach dem Release

Das Mittelalter-Epos Kingdom Come: Deliverance II erschien gestern, am 4. Februar. Heute, am 5. Februar, verbucht Entwickler Warhorse Studios bereits eine Million verkaufte Exemplare. Diesen Erfolg haben sie auf X, ehemals Twitter, verkündet.

Eine Million Spieler*innen zocken jetzt Kingdom Come: Deliverance II

Der erste Teil der Mittelalter-Saga erschien 2018 und erzählt die Geschichte von den jungen Heinrich, einem Schmiedesohn, welcher im Königreich Böhmen des 15. Jahrhunderts, ein brutales Massaker überlebt. Doch andere Dorfbewohner und auch Heinrichs Eltern waren nicht so glücklich und so sinnt der Junge nach Rache. Das Spiel punktete vor allem durch eine Menge Realismus, die im Mittelalter-RPG-Genre doch etwas selten zum Vorschein kam. Hier gibt es keine magischen Feuerbälle oder bedrohliche Drachen, doch den ganzen Rest gibt es. Ritter schlagen sich mit Schwertern und Äxten die Köpfe ein, an den verschiedenen Höfen werden Intrigen gesponnen und in all dieses Geschehen stolpert Heinrich hinein.

Teil 2 setzt nun exakt an die Geschichte des Vorgängers an. Der erste Teil war 2018 ein Überraschungshit, doch den Nachfolger haben nun mehr Menschen auf dem Schirm. Und so ist dieser explodierende Erfolg von einer Million Spieler*innen bereits einem Tag nach Release vielleicht nicht in dieser Höhe zu erwarten gewesen, so ganz aus dem Nichts kommt dieser Meilensteil wohl aber auch nicht.

Wenn ihr euch zu den eine Million Spieler*innen dazugesellen wollt, dann könnt ihr euch Kingdom Come Deliverance II für den PC, die Playstation 5 und die Xbox Series X zulegen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Warhorse Studios via X

Titelbild: 2025 © Warhorse Studios