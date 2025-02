Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 06.2025

Der Februar 2025 beginnt mit einer etwas leichter bepackten Releasevorschau. Das heißt nicht, dass gar keine Spiele erscheinen, aber die Anzahl hält sich in Grenzen. Und auch wenn es nicht so viele Spiele sind, wie wir es von vorherigen Ausgaben gewohnt sind, so ist doch ein breites Spektrum an Genres vertreten.

Die Releasevorschau läutet den Februar ein

Spirit Swap: Lofi Beats to Match-3 To (PC) – 3. Februar

Der Titel dieses Puzzlespiels verrät euch alles, was ihr wissen müsst, es werden Puzzles gespielt, bei denen ihr immer mindestens 3 von einer Sorte aneinanderreihen müsst, dazu spielt Lo-Fi-Musik.

Blood Bar Tycoon (PC) – 4. Februar

Eine einfache Bar-Managementsimulation, mit einem Haken: Euer Klientel sind Vampire und ihr serviert blutige Drinks.

Hidden Pass (PC) – 24. Februar

Ein taktisches Roguelite mit rundenbasierten Kämpfen, RPG-Elementen und einer Menge Strategie, angefangen bei der Zusammenstellung eurer Truppen.

Kingdom Come: Deliverance II (PC, PS5, XSX) – 4. Februar

Das realistische Mittelalter-RPG geht in die zweite Runde und führt die Geschichte rund um Henry fort, dessen Entscheidungen und Werdegang ganz in eurer Hand liegen.

Rift of the NecroDancer (PC, Switch) – 5. Februar

Ein Spin Off zu Crypt of the Necrodancer, diesmal als vollwertiges Rhythmusspiel a la Guitar Hero und Konsorten.

Underward (PC) – 5. Februar

Ein kooperatives Horrorspiel, in dem vier Spieler*innen Testobjekt-Monster aus einem verfallenen Krankenhaus verfrachten müssen.

Big Helmet Heroes (PC, PS5, XSX, Switch) – 6. Februar

Ein putziges 3D Beat’em’Up mit knuffigen kleinen Rittern.

Everwarder (PC) – 6. Februar

Eine Mischung aus Tower Defense und Roguelite mit Pixeloptik.

Starlight Legacy (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 6. Februar

Ein klassisches 16-bit JRPG.

SWORN (PC, PS5, XSX, Switch) – 6. Februar

Ein Koop-Roguelike, in welchem ihr mit verschiedenen Rittern gegen König Arthur und seine Tafelrunde antretet.

UNDER DEFEAT (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 6. Februar

Ein Helikopter-Shoot’em’Up aus 2005 in der laut Entwicklerteam „ultimativen Version“.

A Game About Digging A Hole (PC) – 7. Februar

Ihr grabt ein Loch in eurem Garten.

Damit sind wir am Ende der ersten Februar-Releasevorschau angelangt. Ich hoffe, dass irgendein Spiel für euch dabei war, falls nicht könnt ihr gerne nächste Woche wieder vorbeischauen, dann haben wir natürlich die nächsten Neuerscheinungen für euch.

Titelbild: 2025 © Brace Yourself Games | 2025 © Warhorse Studios