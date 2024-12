Gewinnspiel – Wir verlosen zum Heimkinostart von ‚Borderlands‘ 1x die Blu-ray & 1x DVD (LEONINE Studios)

Ein explosiv-chaotisches Action-Abenteuer mit der schrägsten Crew des Universums: Lilith (Cate Blanchett) kehrt widerwillig in ihre Heimat Pandora zurück, dem chaotischsten Planeten der Galaxie. Beauftragt mit der Suche nach der Tochter des übermächtigen Atlas (Edgar Ramírez), stellt die berüchtigt-mysteriöse Kopfgeldjägerin ein bunt zusammengewürfeltes Team von Außenseitern auf: Roland (Kevin Hart), ein erfahrener Söldner mit einer Mission; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), eine wilde, vorpubertäre Sprengstoffliebhaberin; Krieg (Florian Munteanu), Tinas muskelbepackter, wortkarger Beschützer; Tannis (Jamie Lee Curtis), eine kauzige Wissenschaftlerin, die schon alles gesehen hat; und Claptrap, ein besserwisserischer Roboter mit fragwürdiger Moral. Gemeinsam muss die ungleiche Truppe gegen eine außerplanetarische Spezies sowie eine Horde gefährlicher Banditen kämpfen, um eines der brisantesten Geheimnisse Pandoras zu lüften. Das Schicksal des Universums könnte in ihren Händen liegen … aber für sie geht es um viel mehr!

© 2024 LEONINE Studios / ab 06. Dezember 2024 als DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD Blu-ray, zwei limitierten Steelbooks sowie digital erhältlich!

Was gibt es zu gewinnen?

Der chaotische Planet Wir verlosen zusammen mit LEONINE Studios zum Heimkinostart von Borderlands zwei Exemplare für euch. Gewinner:in 01: 1x Blu-ray von Borderlands plus Claptrap-Schlüsselanhänger Gewinner:in 02: 1x DVD von Borderlands plus Claptrap-Schlüsselanhänger

Borderlands Amazon Prime Video (Video-on-Demand)

Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black (Schauspieler)

Eli Roth(Regisseur) - Eli Roth(Autor) - Ari Arad(Produzent)

Zielgruppen-Bewertung:Freigegeben ab 12 Jahren

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Dein Favorit lautet Welchen Film von Eli Roth findest du am besten?

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an LEONINE Studios für die Bereitstellung der Preise.