Sony – Medienkonglomerat hinter FromSoftware soll aufgekauft werden

Aktuell finden wohl Gespräche zwischen Sony und dem japanischen Medienkonglomerat Kadokawa statt. Geplant ist wohl ein Aufkauf des Konglomerats, mit welchem alle unterstehenden Firmen und Marken an die Playstation-Muttergesellschaft gehen würden. Mit dabei wären zum Beispiel auch FromSoftware und ihre Soulslikes. Fans steht in diesem Fall also eine eventuelle Playstation-Exklusivität bevor.

Was würde der Deal zwischen Sony und Kadokawa bedeuten?

Hier jetzt alle Marken zu nennen, die Kadokawa besitzt und die mit einer Übernahmen in Sonys Besitz übergehen würden, würde den Rahmen etwas sprengen. Vertreten sind aber eine Menge Spielefirmen, Manga- und Anime-Publisher sowie Film und weitere visuelle Medien.

Sony besitzt bereits eine 2%-Aktie in Kadokawa sowie eine Aktie in FromSoftware, mit einem Kauf des Konglomerats könnte der Aktienanteil jedoch auf bis zu 80% steigen. Eine Playstation-Exklusivität oder zumindest eine Teil-Exklusivität für zukünftige FromSoft-Spiele wäre damit auf jeden Fall auf dem Tisch.

Wie wahrscheinlich die tatsächliche Übernahme nun ist, dies lässt sich aktuell noch nicht sagen. Kadokawa musste in den vergangenen Jahren jedoch bereits mit einigen Rückschlägen kämpfen. So kam es vor zwei Jahren zu einem Skandal, in welchem Tsuguhiko Kadokawa, Sohn des Firmengründers, als Vorsitzender zurücktrat, da er in einen Betrugsfall bezüglich der Olympischen Spiele in Tokyo verwickelt war. Und im Juni diesen Jahres kam es in der Firma zu einem Cyberangriff, bei dem durch einen Datenleak viele Marken Schaden davongetragen haben. Wir halten euch im Falle einer endgültigen Übernahme natürlich auf dem Laufenden.

Quelle: Reuters

Angebot PlayStation®5 Konsole Digital-Edition (Slim) Die PS5-Konsole eröffnet völlig neue Gaming-Möglichkeiten, die du so nie erwartet hättest

Neues, schlankeres Design: Mit der PS5 erhalten Spieler die gleiche leistungsstarke Gaming-Technologie in einem schlanken und kompakten Konsolendesign.

Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele.

1TB Speicherplatz: Halte deine Lieblingsspiele bereit und warte darauf, mit dem eingebauten 1TB SSD-Speicher sofort loszuspielen.

Einzigartige Spiele: Lass dich von der unglaublichen Grafik in den Bann ziehen und erlebe die neuen Funktionen der PS5.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Titelbild: 2018 © Sony