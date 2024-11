Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 46.2024

Okay Freunde, es ist mal wieder anschnallen angesagt, denn erneut haben wir eine vollgepackte Releasevorschau für euch. Kaum vergeht in letzter Zeit eine Woche, in der nur wenige neue Spiele erscheinen und so wird auch in dieser Woche der Markt wieder mit einer Menge Kram geflutet, so dass ihr euch schon durch einige Titel wühlen müsst, um DAS Spiel für euch zu finden. Mal wieder dürfte für jeden etwas dabei sein.

Erneut eine sehr volle Releasevorschau

Everholm (PC) – 11. November

Ein süßes, geisterhaftes Allerlei aus RPG und Lebenssim.

Night Stones (PC) – 11. November

Ein knuffiges Adventure-RPG, in welchem magische Kristalle eine wichtige Rolle spielen.

Parking World: Build and Manage (PC) – 11. November

Der Name des Spiels ist Programm: Ihr baut und managed…nun, Parkplätze und Parkhäuser.

Müssen wir zu diesem Spiel noch etwas sagen? Ich denke nicht, also ab aufs Feld mit euch.

Security: The Horrible Nights (PC) – 12. November

In einem Horrorspiel als Nachtwache tätig zu sein ist nichts Neues, in diesem 2D-Spiel ist es ein verfluchtes, von Monstern befallenes Krankenhaus, in welchem ihr es durch die Nacht schaffen müsst.

Tetris Forever (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 12. November

Es ist Tetris. Punkt.

The Rise of the Golden Idol (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 12. November

In den 70er Jahren ermittelt ihr in 20 außergewöhnlichen Kriminalfällen.

Void Sols (PC) – 12. November

Ein sehr minimalistisches Topdown Soulslike mit geometrischen Formen.

Astroneer: Glitchwalkers (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 13. November

Der erste DLC zum Weltraum-Erkundungstrip.

I Am Future (PC) – 13. November

Ein entspanntes Survival-Spiel in einer postapokalyptischen Welt, die ihr euch so gemütlich wie möglich gestalten könnt.

Paper Perjury (PC) – 13. November

Eine Detektiv-Mystery-Visual Novel mit GBA-Optik.

Songs of Silence (PC, PS5, XSX) – 13. November

Neues Futter für Echtzeit-Strategie-Fans.

49 Keys (PC, Switch) – 14. November

Ein Puzzlespiel innerhalb eines Buches.

Dig VR (MetaQuest) – 14. November

Ihr setzt euch in diesem VR-Spiel an das Steuer eines Baggers.

Teil 3 des klassischen JRPGs in Remake-Form.

Dungeon Inn (PC) – 14. November

Ihr kennt es aus Rollenspielen, wenn Abenteurer sich nach gefährlichen Erkundungen von Dungeons in einem Inn erholen und ihre Kräfte stärken müssen. Und genau solch ein Inn führt ihr in diesem Spiel.

Flint: Treasure of Oblivion (PC, PS5, XSX) – 14. November

Ein rundenbasiertes Adventure-RPG im Piratenzeitalter.

Irem Collection Volume 2 (PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 14. November

Eine Collection alter Arcadespiele, namentlich GunForce (SNES, M-92 Arcade), GunForce II (M-92 Arcade) und Air Duel (M-72 Arcade).

LEGO Horizon Adventures (PC, PS5, Switch) – 14. November

Die Abenteuer von Aloy und ihre Jagd auf Robo-Dinos gibt es jetzt auch in Miniatur-Klötzchenform.

Little Big Adventure: Twinsen’s Quest (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 14. November

Ein Remake des alten Action-Adventures aus 1994.

Mindcop (PC, PS5, Switch) – 14. November

Ein Mix aus Detektiv-Adventure und Puzzlespiel, bei dem ihr in die Gehirne der Verdächtigen eintaucht. Also ein bisschen wie Psychonauts, aber auch nicht wirklich.

Miniatures (PC, Switch) – 14. November

Ein entspannendes Puzzlespiel.

NAIRI: Rising Tide (PC, Switch) – 14. November

Ein malerisches Puzzle-Adventure in einer Stadt mit tierischen Bewohnern.

Petit Island (PC, PS5, XSX, Switch) – 14. November

Ein zuckersüßes Open World Spiel, in dem ihr eine Insel erkundet und vor allem viele Fotos macht.

Robot Detour (PC) – 14. November

Ein Puzzlespiel über ein kleines Auto mit Stromkabel, welches seine kabellosen Freunde mit Strom versorgen muss.

Skydance’s Behemoth (PC, PS5, MetaQuest) – 14. November

Ein epochales Fantasy Action-Adventure, in welchem vor allem gigantische Monster im Vordergrund stehen, also quasi ein Shadow of the Colossus nur in VR.

Spatial Ops (MetaQuest) – 14. November

Ein VR-FPS, in dem eure Wohnzimmer die Level darstellen.

Ved (PC, PS4, PS5, Xbox One, Switch) – 14. November

Ein Roguelike mit rundenbasierten RPG-Elementen und einem sehr stilistischen Look.

Industry Giant 4.0 (PC) – 15. November

Eine industrielle Strategie-Simulation.

Neko Bento (Switch) – 15. November

Ein süßes Puzzlespiel, bei dem ihr als Katze eine Bento-Box packen müsst.

Tricky Madness (PC) – 15. November

Ein arcadiges Snowboard-Rennspiel inspiriert von den SSX- und 1080-Reihen.

Unreachable (PC) – 17. November

In diesem Thriller wurde eure Familie entführt und ihr müsst diverse Aufgaben erfüllen, welche die Kidnapper von euch verlangen.

Und somit haben wir das Ende dieser Releasevorschau erreicht. Ich habe doch nicht zu viel versprochen, oder? Diese Ausgabe war mal wieder ganz schön prall gefüllt. Mal sehen, wie viele Spiele wir euch nächste Woche vorstellen dürfen.

Titelbild: 2024 © Astragon | 2024 © Sony/The LEGO Group

