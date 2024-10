Astro Bot – Sonys Überraschungshit bekommt Speedrun-Levels

Astro Bot ist wohl eine der Überraschungen für Besitzer*innen einer Playstation 5. Dass der knuffige Maskottchen-Platformer Spaß machen würde, damit war nach der spaßigen Demo Astro’s Playroom schon zu rechnen. Aber dass es dermaßen einschlägt, das konnte keiner ahnen. Auch nicht die Entwickler von Team Asobi, die selbst vom Erfolg überrascht wurden. Umso größer ist nun ihre Motivation, neue Inhalte zu bringen und die ersten kommen bereits diese Woche.

Schnell durch neue Speedrun-Levels in Astro Bot düsen

Die neuen Inhalte heißen Speedrun-Levels und sind, wie der Name es bereits erahnen lässt, Levels in denen ihr mit geschickten Bewegungsmanövern besonders schnell das Ziel erreichen müsst. Das erste Level heißt Building Speed und schickt euch in luftigen Höhen einer Großstadt durch Wolkenkratzer, Baukräne und einer fliegenden Autowäsche.

Die anderen Levels werden dann nach und nach veröffentlicht. Laut Team Asobi in genau solchen Abständen, dass immer dann ein neues Speedrun-Level erscheint, wenn ihr das aktuelle Leve gerade gemeistert und die beste Zeit ergattert habt. Das Releasefenster sieht dabei so aus:

17. Oktober : Building Speed

24. Oktober: Let it Slide

31. Oktober: Spring-loaded Run

7. November: Helium Heights

14. November: Rising Heat

Alle Levels werden um 15:00 Uhr unserer Zeit veröffentlich und sind komplett kostenlos.

Titelbild: 2024 © Team Asobi

Quelle: Playstationblog