Vorschau: Titan Quest II – Ein guter Mix aus Alt und Neu (gamescom 2024)

Titan Quest II wird den erfolgreichen ersten Teil aus dem Jahre 2006 fortsetzen. 2016 kam zwar eine Anniversary Edition raus, auf der gamescom 2024 konnten wir aber einen Blick auf den zweiten Teil werfen und uns von den Entwicklern das Levelsystem erklären lassen.

Die griechische Rachegöttin ist euch auf den Versen

Im ersten Teil tauchten wir schon tief in die griechische Mythologie ein, das wird auch in Titan Quest II nicht anders sein. Auf die Frage, ob die Geschichte fortgesetzt wird, gab es jedoch ein klares nein der Entwickler. Titan Quest II wird ein eingeständiges Spiel sein, was sich auch in der Geschichte wiederspiegelt. Hier soll die Göttin des gerechten Zorns Nemesis durchgedreht sein und die Schicksalfäden der Moiren verseuchen. Damit versucht sie alle ihre Wiedersacher auszuschalten.

Zu eurem Pech hat sie auch euch als Wiedersacher auserwählt und will euch ausschalten. Damit beginnt ein episches Abenteuer, bei dem man auch auf andere Götter treffen soll. Neben Griechenland werden auch fantastische Orte erkundet, etwa das Reich der Schicksalsgöttinnen. Als Gegner erwarten euch Sagengestalten wie Titanen, Zentauren, Sirenen und mehr. In der Präsentation konnten wir sehen wie zahlreiche Fischmenschen ihr salziges Ende an einem Strand fanden, oder Sekelette wieder zur Ruhe gebettet wurden.

Meisterschaften mit individuellen Kombinationen

Wie von Titan Quest gewohnt wählt ihr keine Klasse, sondern eine Meisterschaft aus. Dabei könnt ihr zwei Stück kombinieren und so eure Vorlieben kombinieren. Ein Krieger mit Schwert und Schild der gleichzeitig Feuerbälle schleudert ist also ohne Probleme möglich. Dazu habt ihr Attribute, die mit jedem Stufenaufstieg verbessert werden können. Verbesserung haben außerdem unterschiedliche Wirksamkeit je nach Waffe. Eine schnelle Waffe profitiert mehr von einer Chance mit jedem Treffer Gegner einzufrieren, als eine langsame. So sollt ihr selbst entscheiden was euch am meisten Spaß macht und in euren Build passt. Euer Fortschritt hängt übrigens nicht komplett von sammelbarer Erfahrung ab, sondern wird mit der Geschichte gesteigert. Endloses Farmen in einem Gebiet ist damit nicht möglich.

Neben eurem Charakter selbst könnt ihr auch eure Ausrüstung anpassen indem ihr Affixe hinzufügt. Das kann aus einem langweiligen Speer eine ernsthafte Gefahr für eure Gegner werden lassen. Solltet ihr einmal sterben werdet ihr an speziellen Altären wiederbelebt, das kennen wir ja aus vielen Spielen. Schön ist aber, dass ihr nun direkt zum Ort eures Todes teleportieren könnt. Die Gegner werden dann zwar zurückgesetzt, aber ihr müsst nicht nochmal über die gesamte Karte kraxeln. Das alles könnt ihr wie gewohnt im Multiplayer, auch im Couch Koop (!), tun. Ein Releasedatum haben wir noch nicht, dieses Jahr sollen wir aber zumindest noch mehr Informationen dazu bekommen.

