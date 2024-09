Vorschau: Atari 7800+ – Atari veröffentlicht „neue“ alte Konsole mit kabellosen Controller und neuen Spielen (gamescom 2024)

Atari waren mal ein richtig großer Name im Konsolenmarkt und genau diese Retro-Ära wird auch in der heutigen Zeit noch schön für Nostalgie-Fans am Leben gehalten. Neu auf den Markt kommen nun nicht nur eine neue Version der Atari 7800+, sondern auch kabellose Controller und sogar neue Spiele. Wir haben uns das Lineup mal ein wenig auf der gamescom 2024 zeigen lassen.

Das Atari 7800+

Die Original-Konsole kam in den USA 1984 und bei uns 1986 auf den Markt. Dabei gab es auch optisch Unterschiede, unsere europäische Version kam mit einem bunten Regenbogenstreifen daher. So ist es auch bei der neuen Variante, dem Atari 7800+, welche zum Weihnachtsgeschäft erscheinen soll. Sie soll alle bekannten Features der Konsole bereitstellen. So war diese Konsole zum Beispiel die erste Konsole, die einen Pause-Knopf hatte und diesen gibt es nun bei der neuen Version natürlich auch. Sie wird mit allen Atari-Spielen von damals kompatibel sein, aber natürlich wird es auch ein paar neue Spiele geben, dazu kommen wir gleich.

Die Controller

Aber zunächst einmal wollen wir natürlich auf die Eingabemöglichkeiten der Konsole eingehen. Sowohl das bekannte Gamepad als auch der Joystick kommen in einer neuen Version auf den Markt und das komplett kabellos. Mit dabei sind Wireless Adapter, welche in die Konsole gesteckt werden. Ansonsten sind die Controller exakt baugleich zu ihren Retro-Ursprüngen. Soll heißen, der Joystick ist zum Beispiel etwas steif, aber das war nun einmal so. Ebenfalls mit dabei ist ein Joystick-Aufsatz für das Steuerkreuz des Gamepads. Auch dieses gab es in den 80ern bereits und konnte einfach auf das Steuerkreuz geschraubt werden. Die Controller-Adapter für die kabellosen Controller passen übrigens auch in die alten Atari-Konsolen, ihr müsst also nicht unbedingt die Atari 7800+ kaufen, ihr könnt auch eure alte Original-Konsole verwenden, wenn ihr noch eine Zuhause habt.

Die Spiele

Natürlich können auf der neuen Atari 7800+ alle alten Atari-Spiele, sowohl von der 7800 als auch von der 2600, gespielt werden. Aber es kommen tatsächlich auch ein paar neue Spiele dazu. Insgesamt kommen zehn neue Spiele auf den Markt, so etwa Titel wie neue Teile der RealSports-Reihe, Berzerk, Bounty Bob Strikes Back oder aber auch Bentley Bear’s Crystal Quest. Letzteres liegt dem Bundle bei, wenn ihr das Atari 7800+ neu kauft. Es handelt sich dabei um ein Fangame von Indie-Entwicklern, welches offiziell von Atari gekauft und lizensiert wurde und auf einem alten Atari-Spiel namens Crystal Castle basiert.

Die Preise

Wie bereits erwähnt sollen all diese Produket im Weihnachtsgeschäft 2024 erscheinen. Die Atari 7800+ wird dabei 129,99 € kosten, die Controller jeweils 34,99 € und die Spiele 29,99 €.

