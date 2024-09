Vorschau: Gothic Remake – Wir haben endlich Hand an das Rollenspiel-Remake angelegt (gamescom 2024)

Als Fan erster Stunde war die Ankündigung vom Gothic Remake eine der besten Nachrichten, die ich in meiner Zeit als Gamer je bekommen hatte. Der Playable Teaser war dann allerdings eher ein Dämpfer, hatte er doch ach so gar nichts mit meinem heißgeliebten Rollenspiel von Piranha Bytes zu tun. Das spanische Entwicklerstudio hat sich nicht nur das Feedback der Community zu Herzen genommen, sondern sich mit Komponist Kai Rosenkranz und THQ-Mitarbeiter Reinhard Pollice zwei Leute an Bord geholt, die sich bestens mit Gothic auskennen. Und nun haben wir das Remake auf der gamescom nicht nur gesehen, sondern auch gespielt und können euch sagen: Das war der richtige Schritt.

Die Geschichte von Nyras, dem durchgedrehten Novizen

Die gezeigte Demo stellt nicht den wahren Anfang des Spiels dar, sondern erzählt ein Ereignis, welches zwei Jahre vor den Geschehnissen in Gothic stattfindet. Die sogenannte Nyras-Demo ist bereits bekannt, da sie seit einiger Zeit diversen Medien hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde. Es dreht sich, wie der Name bereits verrät, um Nyras. Er ist in Gothic der Novize, welcher mit der Beschaffung eines Fokus-Steins beauftragt wurde. Als der namenlose Held ihn antrifft, ist er völlig durchgedreht und versucht, den Helden umzubringen.

Wir erleben also die Geschichte, wie Nyras in die Minenkolonie von Khorinis geworfen wird. Ein Felsrutsch verhindert, dass wir die Austauschstelle und das umliegende Gebiet mit der verlassenen Mine verlassen können. Eine clevere Art, um ein kleines, begrenztes Gebiet zu erkunden und die ersten Gameplaymechaniken des Remakes auszuprobieren. Zumal wir auch bereits einen Eindruck, wie die Figuren rein charakterlich wirken und es fällt auf, dass es einfach gut stimmig ist. Gut, deutsche Stimmen haben wir leider noch nicht gehört, die deutsche Vertonung befindet sich aber derzeit in Arbeit und man versicherte uns, dass es den Entwicklern durchaus bewusst ist, dass der richtige Ton der deutschen Fassung für Fans extrem wichtig ist. Aber auch die englischen Stimmen hören sich passend an. Wenn Diego uns freundlich, aber dennoch eingehend darauf hinweist, dass er uns nicht helfen kann, da wir nicht zum alten Lager gehören, dann klingt das nach etwas, was er sagen würde.

Wie spielt sich das Gothic Remake denn nun?

Und so ist es unser Ziel in der Demo, einen sicheren Unterschlupf für die Nacht zu finden, denn ein Schattenläufer soll irgendwo sein Unwesen treiben. Wir erkunden also das Gebiet und ein Hauch Nostalgie weht durch die Luft. Wir erkennen direkt alles wieder, die Austauschstelle mit dem kleinen See, der Weg runter zur alten Mine, die Brücke rüber zu der kleinen Feuerstelle, der gehängte man am verfaulten Baum, das erhöhte Plateau über der Mine, alles da. Aber es wurde an den Stellen erweitert, an denen es auch wirklich Sinn macht. Wir können die verlassene Mine betreten und dort unsere ersten Molerats erledigen. Das Plateau ist etwas weitläufiger und ein Teil einer spezifischen Quest für die Demo, wo wir den Kumpanen der Banditen Ratford und Drax ausfindig machen müssen. Fühlt sich an, als wäre es hier schon immer so gewesen.

Aber die wohl wichtigste Frage ist doch: Wie steuert sich der ganze Bums denn nun? Naja, sagen wir mal, dass daran noch ein wenig gearbeitet werden muss, denn die Bewegungen des Charakters fühlen sich doch noch etwas so an, als hätten wir sie mit etwas Zeitverzögerung eingegeben. Und auch die Kämpfe liefen auch noch nicht zu 100% rund. Das liegt natürlich daran, dass man zu Beginn des Spiels recht unerfahren ist und sehr behäbig mit dem Schwert umgeht, aber auch nachdem wir die erste Stufe des Schwertkampfes gelernt haben, war die Behäbigkeit noch vorhanden. Bleibt abzuwarten, ob sich das Kampfgameplay entweder mit etwas mehr Eingewöhnungszeit oder steigendem Skill besser anfühlen wird, aber an den sich schwammig anfühlenden Tasteneingaben muss noch ein klein wenig geschraubt werden. Das gilt auch für den ein oder anderen Bug, den wir gefunden haben. Okay, die gehören auch irgendwie zu Gothic dazu, also könnte man fast sagen, dass wirklich alles beim alten ist. So teleportierte sich unser Charakter plötzlich ein Stück nach vorne, als wir über eine Brücke gehen wollten oder schwebte ohne Animation nach vorne, während wir die Lauftaste gedrückt hielten. Ach ja, wie in guten alten Zeiten.

Willkommen im Lager

Doch die Demo hat mich auch stark beruhigt, denn der wohl wichtigste Punkt, der mir an Gothic so wichtig ist, ist stimmig geworden: Die Atmosphäre des Minentals ist von Sekunde eins an vorhanden. Dies kann durchaus an den nostalgischen Klängen aus Kai Rosenkranz‘ Hand liegen, aber auch die Geräuschkulisse, die stimmig wirkenden Charaktere und die rau dargestellte Umgebung versprechen eine gelungene Rückkehr in alte Zeiten. Auch der Erkundungsdrang war direkt am Start, besonders bei einem bisher unbekannten Gebiet wie der verlassenen Mine. So wird es mir nicht nur eine große Freude bereiten, altbekannte Orte neu wiederzuentdecken, sondern auch neue Orte zu finden, die im Original zwar angedeutet wurden, aber nie vollständig von Piranha Bytes umgesetzt werden konnten.

Viele Neuerungen und weitere Versprechen

Natürlich konnten wir bei unserem Termin mit den Entwicklern auch noch einige Fragen stellen und ein paar Informationen herauskitzeln. So wissen wir nun, dass verbessertes Schwimmen, Tauchen und Klettern erlernbare Fähigkeiten sein werden, ebenso das Auffinden von verschossenen Pfeilen. Außerdem soll die Questdichte sehr viel besser sein als noch im Original. Vor allem die letzten Kapitel waren doch sehr geradlinig, das soll nun auch ein Ding der Vergangenheit sein. Zudem sei man sehr bemüht darum, sehr viele alte Stimmen wieder mit an Bord zu holen, auch wenn einige Sprecher bereits verstorben sind.

Unsere wichtigste Frage drehte sich jedoch um das Sumpflager: Viele Fans fanden es sehr schade, dass man kein Guru werden konnte. Man konnte ein paar Schläferzauber anwenden, so richtig viel wurde mit diesem interessanten Magie-Pfad aber nicht gemacht. Und auch wenn wir keine 100%ige Bestätigung bekommen haben, dass man wirklich ein Guru werden kann, so will Alkimia Interactive tatsächlich mehr mit der Magie anstellen. Dies versicherte man uns mit einem Augenzwinkern. Nehmt euch daraus die Information, die ihr wollt. Wir denken es wird Zeit, die Frage „Where is the Guru?“ endlich zu beantworten.

