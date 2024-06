Cat Rescue Story erscheint bald auch für Konsolen!

Cat Rescue Story ist ein entspanntes Spiel für die ganze Familie von Tivola Games, in dem ihr streunende Katzen aufnehmt und euch um sie kümmert. Nachdem das Smartphonegame 2024 den Deutschen Computerspielpreis in der Kategorie “Bestes Mobiles Spiel” gewonnen hat, erscheint es nun am 26. September 2024 auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch.

Das erwartet euch in Cat Rescue Story

Wie der Name es schon vermuten lässt, dreht sich alles um eine Auffangstation für Katzen. Die niedlichen Vierbeiner werden leider viel zu oft ausgesetzt oder streunen herum. Eure Aufgabe ist es, die Streuner aufzunehmen. Dafür müsst ihr eine Station aufräumen und ausbauen. Dann gilt es, die kleinen Wollknäuel zu füttern, zu pflegen und mit ihnen zu spielen. In verschiedenen Minigames könnt ihr auch Attribute der Tiere trainieren.

Nach und nach schaltet ihr so mehr Räume in der Station frei und erhaltet genügend Geld, um euch immer mehr zum Dekorieren und für die Vierbeiner zu kaufen. Je mehr Platz ihr habt, desto mehr Katzen könnt ihr außerdem aufnehmen. Fehlt euch dennoch der Platz, könnt ihr den Katzen auch ein neues Zuhause verschaffen. Insgesamt gibt es über 50 verschiedene Rassen zu sammeln. Wie das Ganze in der süßen Grafik aussieht, seht ihr im Announcement Trailer vom Publisher Nacon:

Quelle: Nacon via Pressemitteilung

Titelbild: ©Nacon