Concord – Ist das Sonys Antwort an Overwatch und Valorant?

Sogenannte Helden-Shooter haben ja seit Overwatch einen Aufschwung erhalten und Sony hat nun Concord vorgestellt, welches in diesem Genre mitmischen möchte. Der aktuelle König des Genres ist jedoch Valorant von Riot Games. Ob Sony da mithalten kann?

Kann Concord mit Overwatch, Valorant und Konsorten mithalten?

Zunächst bekamen wir einen cineastischen Trailer vorgesetzt, welcher uns die ersten Helden im kommenden Shooter in einer netten kleinen Geschichte präsentiert. Eine Gruppe von Weltraumpiraten (da sind wir uns auch noch nicht so ganz sicher) bespricht in einer Bar ihren “Plan”, der anders verlaufen ist als geplant. Doch sie geraten in einen Hinterhalt und es folgt eine Action-Sequenz, aus welcher unsere Helden mit etwas Glück unversehrt hervorgehen und sogar das von ihnen ersehnte Gerät ergattern.

Über das Gameplay selbst verriet dieser Trailer nichts, ebensowenig wie über das Genre des Spiels. Doch glücklicherweise zog Sony mit einem Gameplay-Trailer nach und bestätigte, dass es sich hier um einen Helden-Shooter handelt. Wenn man sich das Gameplay anschaut, dann sieht man zunächst einmal nur einen sehr generischen Team-Shooter, bei welchem man sich einen Helden aussucht und in Fünfergruppen gegeneinander antritt. Jeder Held hat seine eigenen Fähigkeiten, aber irgendwelche wirklich auffälligen Alleinstellungsmerkmale konnte uns der Trailer bisher noch nicht zeigen. Mal schauen, was uns noch geboten wird, denn das Spiel erscheint bereits am 23. August 2024, kann aber natürlich bereits vorbestellt werden. Es wird auf der PS5 und dem PC erscheinen, wobei PC-Spieler*innen dennoch einen PSN-Account benötigen werden.

Titelbild: 2024 © Playstation

Quelle: Playstation