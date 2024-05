Game Jam – Youtuber GMTK lädt zum fleißigen Spielentwickel-Event ein

Wenn euer Herz für die Entwicklung von Spielen schlägt, dann ist ein Game Jam schon eine feine Sache. Man trifft sich mit Gleichgesinnten, arbeitet gemeinsam an Projekten und präsentiert diese schließlich einem Publikum. Und genau solch ein Event veranstaltet der Youtuber GMTK, oder auch Game Makers Toolkit. Und da es sich um eine Online-Veranstaltung handelt, könnt auch ihr teilnehmen, wenn ihr mögt.

Entwickelt im Game Jam innerhalb von vier Tagen ein fertiges Spiel

GMTK ist selbst Spieleentwickler und beschäftigt sich auf seinem Youtube-Kanal mit dem Leveldesign in Videospielen. In einer seiner erfolgreichsten Videoreihen analysierte er die verschiedenen Dungeons eines jeden Zelda-Titels. Und seit einiger Zeit veranstaltet er auch Game Jams, von welchen das anstehende Event das größte bisher werden soll.

Denn anders als bei den vorherigen Veranstaltungen wird nicht nur ein Wochenende entwickelt, sondern ganze vier Tage soll gewerkelt werden. Das Event beginnt am 16. August um 3 Uhr nachts unserer Zeit und endet am 20. August zur selben Uhrzeit. Ihr könnt euch mit Freund*innen zusammentun oder über ein Tool Teammitglieder suchen. Auch auf dem Discord von GMTK könnt ihr euch austauschen. Das Thema, um welches sich alle Spiele drehen sollen, wird zu Beginn des Events bekannt gegeben.

Es gibt noch ein paar Extra-Regeln und Besonderheiten. So wird vor allem durch die aktuelle Beliebtheit von KI darauf aufmerksam gemacht, dass ALLES am fertigen Spiel von Menschenhand gemacht worden sein muss. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, das Spiel früher abzugeben, solltet ihr nur am Wochenende Zeit haben. Ihr könnt das Spiel markieren, dass es nur an zwei Tagen entwickelt wurde, so dass es nicht mit Spielen verglichen wird, welche mehr Zeit hatten.

Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr euch auf der Seite von GMTK registrieren. Alle wichtigen Infos werden im unten verlinkten Video auch noch einmal erklärt. Solltet ihr teilnehmen, wünschen wir euch viel Spaß beim Entwickeln.

Titelbild: 2024 © GMTK

Quelle: GMTK

