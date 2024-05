devcom 2024 – Alle Informationen zur Entwicklermesse neben der gamescom 2024

Bereits seit 2017 hat sich etabliert, dass die gamescom im Vorfeld von der devcom eingeleitet wird, einer Art Mini-Messe und Anlaufstelle für Game-Designer und- Entwickler*innen und all jene, die es gerne werden möchten. Auch in diesem Jahr wird sie wieder stattfinden. Vom 18. bis zum 20. August kann man sich hier mit Gleichgesinnten austauschen, Ideen teilen, motivierte Indie-Entwickler*innen unterstützen und etlichen Talks beiwohnen. Wir haben für euch alle notwendigen Informationen, wenn die devcom für euch interessant klingt.

Die devcom in der Übersicht

Am 18. August gibt es ein sogenanntes Pre-Event. Auf diesem werden einige Talks abgehalten und der Indie-Award für die vielversprechendsten Indie-Spiele verliehen. Am 19. und 20. August findet dann die Mini-Messe selbst statt. Hier kann man durch die Hallen spazieren und sich die dargebotenen Präsentationen anschauen. Begleitet wird das Ganze auch online, man kann also auch teilnehmen, wenn man zuhause vor seinem PC sitzt.

Doch das ist noch nicht das Ende, denn auch an den Messetagen der gamescom, vom 21. bis 23. August, wird die devcom Lounge im b2b Bereich aufgebaut sein. In jedem Fall ein guter Anlaufpunkt für all diejenigen, welche sich für die Entwicklerindustrie interessieren.

Indie-Spiele auf der devcom

Auch diesmal werden wieder einige Indie-Entwickler*innen ins Rampenlicht gerückt. 20 Spiele werden vor Ort von den Entwickler*innen selbst präsentiert, zehn weitere Spiele kann man sich dann online anschauen. Bereits am 18. August wird, wie bereits erwähnt, der Indie-Award vergeben und natürlich werden auch die Sieger davon auf der devcom anzutreffen sein. Ein Fest für alle, die selbst gern kleine Spiele entwickeln oder einfach nur gerne kleine Entwickler*innen unterstützen möchten.

Vorträge von bekannten Gesichtern aus der Spieleindustrie

Ein großes Kernelement der devcom sind die vielen Vorträge von Persönlichkeiten aus der Gaming-Industrie. Sie sprechen über ihre Erfahrungen in dieser Industrie, über interessante Tips für künftige Entwickler*innen und über grundsätzliche Design-Elemente im Gaming. Die ersten wichtigen Reden, die gehalten werden, sind die folgenden:

Opening Keynote von Kelsey Beachum: Freelance Game Writer und Narrative Designer (u.a. Outer Wilds, Dying Light 2, The Pathless) What the Artist Needs to Know! Building Communication Between Level Design and Environment Art von Evan Hill (Self Hunter Studio) und Danielle Wallace (Heart Machine): Dani und Evan geben Tipps, wie man eine bessere Kommunikation zwischen Art und Design sowohl im Indie- als auch im AAA-Kontext fördert, um das Publikum dabei zu unterstützen, ein Verständnis für beide Seiten der Levelentwicklung zu entwickeln. The Art of Closing von Fleur Marty (Fang & Claw): Die Abschlussphase ist gleichzeitig die am wenigsten glamouröse und kritischste Phase der Spieleentwicklung. Sie hat starken Einfluss sowohl auf die finale Qualität des Spiels als auch auf die allgemeine Zufriedenheit im Team. Ziel dieser Session ist es, den Produzierenden klare, praxisorientierte und umsetzbare Ratschläge zu geben, wie sie ein Projekt erfolgreich abschließen und ihr Team motivieren, diese Projektphase mit Enthusiasmus anzugehen. Building and Growing a Cross-Project Department through the Power of Technical Production von Lucie Prunier (DON’T NOD): Um zu vermeiden, dass bei jedem parallelen Workstream das Rad neu erfunden werden muss, hat DON’T NOD einige projektübergreifende technische Abteilungen aufgebaut, die von den Technical Producern organisiert werden. Lucie erklärt, wie wichtig es ist, nicht nur darüber nachzudenken, in welchem Zustand ein Projekt veröffentlicht wird, sondern wie man langfristige projektübergreifende Abläufe etabliert und aufrechterhält. Talking the Walk – 10 Steps to Stay Relevant in Today’s Competitive Industry von Martin Cao (Nimble Giant Entertainment): Branchenveteran Martin Cao, CEO von Nimble Giant Entertainment, führt die Teilnehmer durch die 10 Schritte, die sein Unternehmen in den vergangenen über 20 Jahren unternommen hat, um nicht nur den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, sondern von einem kleinen Indie-Entwicklungsstudio in Buenos Aires zu einem der größten und erfahrensten Studios in den LATAM-Ländern zu wachsen. Simulation and Representation of Topology-Changing Rolling Waves for Massive Open Ocean Games von Vladimir Lopatin (Guerrilla Games): Guerrilla Games stellt eine neuartige Methode zur Erfassung physikalischer Wellensimulationsdaten mit einer Reihe von Näherungskurven vor, die mit Überhängen, wechselnder Topologie und strengen Budgetanforderungen in großen Open-World-Games zurechtkommt, bei denen Variabilität, künstlerische Kontrolle und Performance von größter Bedeutung sind.

Weiterhin konnten bereits über 50 Redner*innen für die diesjährige devcom gewonnen werden. Hier sind sie:

• Adam Sporka | other | Acaremi

• Ahmed Salama | he/him | Ubisoft Global Creative Office

• Alec Shea | he/him | Freelance Composer, Sound Designer, Voice Actor

• Alexandra Lia Grindean | she/her | Avalanche Studios

• Alexandre Mandryka | other | Game Whispering

• Amber Pasternack | she/her | University of Glasgow

• Anders Vang Pedersen | he/him | Dania Academy, University of Applied Science

• Andreas Podgurski | he/him | Ulisses Digital

• Andrii Kaplia | he/him | BioWare

• Björn Pankratz | he/him | Game Designer

• Celia Hodent | she/her | Freelance

• Charlie Kenihan | he/him | Bin Chicken Studios

• Chris Hong | he/him | CosmoUniverse

• Christian Mahnke | he/him | EarReality

• Danielle Wallace | she/her, they/them| Heart Machine

• Donald Barrett | he/him | Insomniac Games

• Emilie Beauchamp | she/her | Warner Montréal

• Evan Hill | he/him | Self Hunter Studio

• Fleur Marty | she/her | Fang & Claw

• Freya Melhorn | she/her | BXDXO GmbH

• Geraldo Nascimento | he/him | Lively – A Keywords Studio

• Gregory Queste | he/him | Not a Shark Company

• Jakub Bujas | he/him | Frozen District

• Jarory de Jesus | he/him | Coquito Games

• Jasper Barnes | he/him | Team17

• Jonny Wilson | he/him | Hangar 13

• Judy Ehrentraut | she/her | Red Meat Games

• Kai Bodensiek | he/him | Brehm & v. Moers

• Klaus Scherwinski | he/him | Freelance Storyboard Artist

• Liam Wiltshire | he/him | Overwolf

• Lucie Prunier | she/her | DON’T NOD

• Maciej Knot | he/him | Frozen District

• Mark Barlet | he/him | AbleGamers Charity

• Martin Cao | he/him | Nimble Giant Entertainment

• Matthew Strasser | he/him | Insomniac Games

• Max Pears | he/him | Hangar 13

• Mikkel Svendsen | he/him | Geometric Interactive

• Molly Heady-Carroll | she/her | Arcane Circus

• Natalia Agafonova | she/her | Bohemia Interactive

• Neha Patel | she/her | Freelance Composer & Sound Designer (Venba)

• Osama Dorias | he/him | Brass Lion Entertainment

• Pavol Buday | he/him | PixelAnt Games

• Philip Klostermeyer | he/him | CISPA Helmholtz Center for Information Security

• Sasha Ciolac | she/her | IO Interactive

• Sébastien Croteau | he/him | The Monster Factory

• Stefan Ideler | he/him | i3D.net

• Stew Chisam | he/him | RallyHere, Hi Rez Studios

• Tanja Loktionova | she/her | Values Value / InGame Job

• Vladimir Lopatin | he/him | Guerrilla Games

• Zoé Nguyen Thanh | she/her | Curious Fish

Wenn ihr einen Einblick möchtet, wie so ein Talk aussieht, dann schaut euch diesen Vortrag von Maria Borys-Piątkowska, Autorin und Narrative Designerin, an. In diesem erklärt sie die Unterschiede zwischen diesen beiden Berufsgruppen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tickets und Preise der devcom

Wir geben zu, die devcom ist nicht ganz günstig. Wenn ihr als Schüler*in und Student*in über die kleine Messe gehen möchtet, kostet euch das Ticket 89 €. Das digitale Ticket, welches euch alle Online-Möglichkeiten freischaltet, kostet 199 €. Dann folgt das Content-Ticket. Dieses kostet zwar 449 €, es ist aber auch ein Trade Visitors-Pass für die drei Messetage der gamescom enthalten. Wer das komplette Business-Paket buchen möchte, der landet bei einem Preis von 899 €. Die VIP-Tickets schlagen preislich dann mit 1699 € auf. Alle weiteren Details zu den Preisen und jeweiligen Möglichkeiten mit den entsprechenden Tickets könnt ihr HIER nochmal nachlesen.

Titelbild: 2024 © devcom

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.