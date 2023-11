Magic: The Gathering – Kooperation mit Marvel kommt

Nach Fallout soll nun auch Marvel mit ins Magic: The Gathering Universum einfließen. Das ist vor allem insofern spannend, als dass Marvel ja Eigentum von Disney ist und diese mit Disney Locarna einen direkten Konkurrenten zum Sammelkartenspiel von Wizards of the Coast auf den Markt haben. Scheinbar scheint Disney das nicht weiter zu stören. Damit wächst die Liste der “Universes Beyond“-Crossover, bei denen Magic: The Gathering kleine und größere Kartensets mit berühmten Franchises erschafft. Die Fanbase ist geteilter Meinung. Einige freuen sich auf Avenger-basierte Themendecks… Andere fürchten weitere Brüche mit der Immersion, wenn Gandalf, Iron Man und Chun-Li im Magic Universum aufeinander treffen. Ich war auch sehr skeptisch, dann wiederum bin ich leider sehr begeistert von den vorgestellten Commander Decks aus dem Fallout-Crossover. Warten wir also ab, was uns Marvel Magic bescheren wird… Quelle: Hasbro