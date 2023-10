Genshin Impact – 3-jähriges Jubiläum & Version 4.1

Die Entwickler HoYoverse haben sich wieder einiges einfallen lassen. Neben neuen Inhalten in der Spielwelt Teyvat, gibt es auch genügend Möglichkeiten zusammen den 3. Geburtstag von Genshin Impact zu feiern.

Version 4.1 – Hinter Schloß und Riegel

Die Hauptgeschichte wird um 2 Kapitel erweitert. Es beginnt mit einem diplomatischen Zwischenfall zwischen den Reichen Fontaine und Snezhnaya. Ersteres rühmt sich das Land der unfehlbaren Gerechtigkeit zu sein, doch ein möglicher Justizirrtum führte zur Inhaftierung eines der wichtigeren Leute aus Snezhnaya, namentlich Tartaglia, einem der Elf der Fatui. Kein Wunder also das die Fatui sich das nicht gefallen lassen und Druck ausüben, schließlich ist man schlimmes von denen gewohnt. Doch damit nicht genug, auch die Hauptfigur samt Maskottchen Paimon werden darin verwickelt und landen ebenso im Staatsgefängnis Fort Méropide.

Jeweils zwei neue Gebiete, Charaktere und Mini-Bosse

Im Update von 4.1 werden 2 neue Gebiete freigeschaltet. Darin wird die idyllische Landschaft von Fontaine weiter fortgeführt zu Land und zu Wasser. Zusätzlich gibt es das Forschungsinstitut von Fontaine (oder was davon übrig ist) und besagtes Fort Méropide. Doch Obacht, auch ohne die Hauptgeschichte kann man dort inhaftiert werden, wenn man wie ich beim erkunden der Gegend aus versehen „einbricht“.

Im Rampenlicht steht auch als neuer spielbarer Charakter der Oberste Richter Neuvillette. Er ist nicht nur ein sehr starker Hydro-Katalysator Kämpfer, sondern bekommt auch wieder viel Aufmerksamkeit in der Handlung. Einen eigenen Legendenauftrag wurde ihm auch mit auf den Weg gegeben. In der zweiten Hälfte der Updatephase wurde derweil schon Wriothesley (Kryo) angekündigt, dem Anstaltsleiter von Fort Méropide.

Zwei neue Minibosse sind auch verfügbar. Ein übergroßes aber anmutiges Elektro-Seepferdchen und ein Feldgenerator. Letzteres klingt banal, ist aber eine gefährliche Kampfmaschine. Nett ist das er während des Kampfes die Schwerkraft nahezu aufhebt und man lustig durch die Gegend hüpfen kann.

3 Jahre Genshin Impact

Es ist Tradition in der Spielwelt Teyvat, dass die Geburtstagskinder keine Geschenke erhalten, sondern ihren Freunden Geschenke machen. Die Entwickler HoYoverse greifen diese Tradition auch mit auf und bieten einiges für die Spielerschaft.

Urgestein, die Spielwährung, wurde via Post im Spiel an 4 Tagen zu je 400 Stück verschenkt. Zusätzlich gab es einen Login Bonus im Spiel, wo auch täglich wertvolle Beute wartete, 7 Tage lang. Auch der Loginbonus in der HoYo-App (oder im Browser auf der Homepage) ist diesbezüglich verstärkt gewesen mit Extrabeute.

Minispiele

Außerdem gibt es zeitlich begrenzt ein Minispiel im Browser mit simulierten Jahrmarkt, wo man ebenso Urgestein erspielen kann.

Hier zum Jahrmarkt

Abschließend kann man noch den Jahresrückblick mit aufführen, wo grafisch lieblich im Browser einem gezeigt wird, was man so alles im letzten Spieljahr erreicht und gemacht hat. Auch das ist wieder mit einer Ausbeute an Urgestein verbunden und nur zeitlich begrenzt verfügbar.

Ab zum Jahresrückblick

Freuen wir uns also auf ein weiteres Jahr mit Paimon & co..

Funko Pop! Games: Genshin Impact - Hilichurl - Pop! Asia - Vinyl-Sammelfigur - Geschenkidee - Offizielle Handelswaren - Spielzeug Für Kinder und Erwachsene - Games Fans - Modellfigur Für Sammler IDEALE SAMMLER-GRÖSSE - Mit einer Höhe von ca. 9,5 cm (3,75 Zoll) ergänzt diese Vinyl-Minifigur andere Sammlerstücke und passt perfekt in Ihre Vitrine oder auf Ihren Schreibtisch.

PREMIUM VINYL MATERIAL - Hergestellt aus hochwertigem, haltbarem Vinyl, ist dieses Sammlerstück langlebig und hält dem täglichen Gebrauch stand, so dass Fans und Sammler lange Freude daran haben werden.

PERFEKTES GESCHENK FÜR POP! ASIA FANS - Ideal für Feiertage, Geburtstage oder besondere Anlässe und als Geschenk ist diese exklusive Figur eine unverzichtbare Ergänzung für jede POP! Asia Merchandise-Sammlung

ERWEITERN SIE IHRE SAMMELUNG - Ergänzen Sie Ihr wachsendes Sortiment an Funko Pop! Figuren mit diesem einzigartigen Vinyl-Display und suchen Sie nach weiteren seltenen und exklusiven Sammlerstücken für ein komplettes Set.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.