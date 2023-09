Werde jetzt Spieleredakteur*in | Filmkritiker:in | Lektor:in | Videoeditor:in oder Social Media Manager:in bei NAT-Games

Wie wird man eigentlich Redakteur*in? Es ist ganz einfach…

…NAT ist mehr als nur eine weitere Medienseite im Internet. Seit dem 16. Juni 2013 berichten wir täglich über alles rund um das Thema Gaming und Movies / Serien. Seien es die neusten Triple-AAA-Titel oder Blockbuster, alte Schinken, Indieperlen, Streaming-Geheimtipps oder die aktuellste Hardware. Wir sind für EUCH, liebe Leserschaft, online. Natürlich möchten wir unsere Qualität und Beitragsstärke jederzeit beibehalten, uns aber auch stetig verbessern und weiterentwickeln. Denn keine Seite läuft alleine, schließlich arbeitet ein ganzes Team hinter NAT. Ein Team, welches sich täglich neben den eigentlichen Hobbies Zocken und Binge-Watchen, auch für die Berichterstattung dahinter einsetzt. Ein gutes redaktionelles Team ist die Grundvoraussetzung dafür, dass die Leserschaft zufrieden ist.

Genau deshalb brauchen wir DICH als Unterstützung. Du spielst leidenschaftlich Videospiele? Binge-Watching ist dein zweiter Name? Du bist immer auf dem aktuellsten Stand in der Medienbranche und möchtest dein Wissen gerne mit anderen Menschen teilen? Du bist engagiert genug, um News, Specials, Tests und Kritiken zu verfassen bzw. möchtest es gerne mal versuchen, dich in diesem Bereich auszuprobieren? Vielleicht bist du aber auch eher der Social-Media-Junkie und weißt deine Follower zu begeistern? Oder sind Videos dein Jam und der goldene Schnitt ist dein Ziel? Dann bist du bei uns genau an der richtigen Adresse! Schau dich gerne um, vielleicht bist auch DU bald Teil unseres Teams!